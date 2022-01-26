Позёмка заносит снегом трассу Жетыбай-Шетпе

Как сообщают водители, сегодня, 26 января, на трассе работает несколько единиц спецтехники, которые борются с гололёдом на трассе Жетыбай-Шетпе.По словам специалистов, боковой ветер в настоящее время заносит дорогу снегом, обильно выпавшим в эти выходные.В частности, на выезде из Шетпе в сторону Жетыбая, с 642 по 655 километр работает грейдер погрузчик.Рабочие удаляют снег и посыпают дорожное полотно противогололёдной смесью. Стоит отметить, что работы ведутся круглосуточно.