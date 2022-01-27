В Мангистау отмечен рост количества ВИЧ-инфицированных

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Из 77 заболевших в прошлом году 67 приходится на наших соотечественников. Остальные 10 фактов зафиксированы среди иностранных граждан. В 2020 году было зарегистрировано 40 случаев инфицирования: 37 - среди граждан РК, три факта относятся к иностранцам.



- ВИЧ-инфекция выявлена у жителей всех городов и районов области в возрасте 17-65 лет. Причем, 60 процентов инфицированных – это экономически активное население. В 87 процентах преобладает половой путь передачи. Анализ показал, что ВИЧ-инфекция в три раза чаще встречается у мужчин, чем у женщин. Среди детей ВИЧ-инфекция не зарегистрирована, - прокомментировала Жамиля Махамбеткалиева, заведующая отделом профилактики и эпидемиологического надзора за ВИЧ-инфекцией.



Рост случаев ВИЧ-инфекции специалисты связывают с увеличением количества обследованных. В 2021 году тестирование, сравнительно с 2020 годом, возросло на 30 процентов.



- Сыграло роль и тестирование половых партнеров беременных женщин. С начала 2021 года по приказу Минздрава мы начали эту процедуру. Сами беременные женщины обследуются двукратно: при взятии на учет и в сроке 28-30 недель. Цель обследования беременных и их половых партнеров - раннее выявление ВИЧ-инфекции, профилактика вертикальной передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Например, в прошлом году при обследовании половых партнеров беременных женщин выявлено 18 случаев ВИЧ-инфекции, а также три беременные женщины, которые своевременно были взяты на диспансерный учет и начали получать антиретровирусную терапию, - рассказала Жамиля Махамбеткалиева.



По словам специалиста центра, на начало текущего года в области зарегистрировано 483 случая ВИЧ-инфекции: 382 – среди граждан РК, среди иностранных граждан - 99, два - среди лиц без гражданства.



В центре напомнили, что тестирование на ВИЧ-инфекцию проводится бесплатно, невзирая на гражданство.