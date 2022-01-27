Мангистауские врачи провели одну из самых технически сложных операций

По данным пресс-службы, операция продолжительностью около часа была выполнена командой врачей: врачи-эндоскописты Елеусинов Роллан Серикович, Танауов Бауыржан Жоламанович, Тайшибай Максат Болатович, врач-хирург Мукантаев Талгат Естурганович, а также врач-анестезиолог Бултеков Сагадат Жексенгалиевич и медсестра-анестезист Зухра Сейтжанова.- Пациентка 1953 года рождения поступила с диагнозом: «Опухоль головки поджелудочной железы. Механическая желтуха». Было проведено комплексное диагностическое обследование. У пациентки нарастала желтушность кожных покровов, острая слабость, печеночно-клеточная недостаточность, после чего женщина была госпитализирована в хирургический центр для оперативного лечения, - рассказал врач Бауржан Танауов.В ходе дообследований был подтвержден диагноз «Механическая желтуха» - непроходимость желчевыводящих путей и желчного пузыря. Это состояние может быть вызвано наличием камней, кисты, скоплением паразитов, при опухолях печени, поджелудочной железы или желчного пузыря, при сужениях (стенозах) желчных путей. Было выявлено присутствие «блока» на пути поступления желчи в двенадцатиперстную кишку.- Случай был рассмотрен на консилиуме врачей, по результатам которого было принято решение о выполнении эндоскопической малоинвазивной операции. Данная операция в нашей больнице проводилась впервые. Отток желчи был полностью восстановлен с помощью стентирования, за блоком мы установили дренаж (трубку), что позволило возобновить физиологический отток желчи в кишечник, поскольку вместе с желчью в кишечник попадают многие важные вещества, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности организма, - сказал Бауыржан Танауов.На данный момент пациентка проходит послеоперационный период, ей назначена специальная диета.В пресс-службе больницы отметили, что для жителей Мангистау предусмотрена возможность проведения таких операций бесплатно, в рамках программы ОСМС.