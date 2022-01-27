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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:30

Просмотров: 2422

В Актау казахстанские урбанисты предлагают построить «Поющую домбру»

Казахстанские урбанисты предлагают украсить набережную Актау стометровым архитектурным сооружением. «Поющая домбра» могла бы стать визитной карточкой приморского города, сообщает Sputnik.

Кадр видео
Как рассказал член совета Ассоциации урбанистов Казахстана Q88 Ержигит Балкыбеков, сооружение «Поющая домбра» можно расположить в центральном районе города. Это смотровая эстакада длиной 160 метров и несущий арт-объект высотой 110 метров. Площадь составит три гектара.

- Все мировые города - прибрежные и обычные - имеют свою визитную карточку. У Лондона - это Биг-Бен, у Парижа - Эйфелева башня, у столицы - Байтерек. Мы предлагаем это сооружение в качестве символа Актау, - сказал Ержигит Балкыбеков в ходе круглого стола в СЦК.

Под «Домброй» можно было бы разместить амфитеатр, где представители творчества представляли бы свое искусство туристам и местным жителям. Также проект предполагает создание висячего пешеходного моста - там туристы смогут полюбоваться набережной и видом на море.




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Комментарии ( 22 )

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  • makovka
  • tolk
 Феникс (Посетители) Сегодня, 18:43
А может хватит уже распыляться на красивые картинки, сложностей и трудностей в городе и области полно накатываются как снежный ком, а урбанисты живут своей отдельной жизнью как в индийском кино (проблем до фига, а им всё пофиг, продолжают петь и танцевать).
 
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  • makovka
  • tolk
 diger (Посетители) Сегодня, 18:32
Может сначала котельные построить,для тепла, или вам лишь бы бабло пилить?
 
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  • ilyas_87
  • tolk
  • makovka
 Август (Посетители) Сегодня, 18:07
Цитата: cat
Или это будет природный акустический эффект под влиянием ветра?


да конечно, ага.

Это будет пластиково-гибсовое нечто пугающее жителей и гостей города. Вся реальная эстетика города - скалы, пляжи, памятники, парк, маяк - уничтожены. Сделать что то уже вряд ли получится.
 
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  • ilyas_87
  • tolk
 cat (Посетители) Сегодня, 17:52
Ключевое слово "поющая", почему? Нет подробной информации именно по этому моменту. Она будет звучать посредством аппаратуры? Или это будет природный акустический эффект под влиянием ветра? Если аппаратура, то как-бы не повторение наших "любимых" громкоговорителей. А если физический эффект...Вы представляете себе сооружение издающее звуки и вибрацию в режиме 24 часа при ветреной погоде? Кто подумает о людях живущих подле сего проекта?
 
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  • cat
  • ilyas_87
  • tolk
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 17:29
Поле с пластиковыми тюльпанами уже построили, теперь домбру поющую. Маразм, лишь бы бюджет пилить на всё что угодно готовы деньги тратить, кроме улучшения жизни простых людей
 
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 Darkman (Посетители) Сегодня, 17:11
Маяк наша визитная карточка! Был, есть и должен быть!
 
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  • Pinochet
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 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 17:02
А установки для вызова дождя уже установили? В связи с предстоящим улучшением финансирования западных регионов оживилось огромное количество аферистов, нужно помнить, что протестующие массы требовали вещи попроще и поактуальнее. А эти по настоящему воздушные замки понадобятся тогда, когда бедных и нищих станет поменьше среди нас. А пока успокойтесь, господа аферисты и пильщики бюджета, есть у нас дела поважнее.
 
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 cas277cas (Посетители) Сегодня, 16:56
МАЭК развалится окончательно-на его модернизацию денег никогда не найдут-будем сидеть без света и воды,но зато с домброй и будем песни петь-как мы превратили город в пустыню.И получим международную награду за превращение в безжизненную пустыню некогда мест,пригодных для проживания человека...
 
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 Gurabaz (Посетители) Сегодня, 16:54
Я вас умоляю, не трогайте спуск Т.Г. Шевченко, визитная карточка города Актау это Мыс и скалы на которых благополучно построили себе чинуши коттеджи. Развивайте свои идеи в сторону 20 мкр, там земли много, оставьте историческую часть города.

Бойтесь гнева терпеливых
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 16:48
Спасибо! Хватило убогой,разваливающейся набережной без тени с искуственными пальмами!

Городской парк в порядок привести не могут и всячески пытаются его продать или сдать в аренду.
 
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