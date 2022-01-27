В Актау казахстанские урбанисты предлагают построить «Поющую домбру»

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Как рассказал член совета Ассоциации урбанистов Казахстана Q88 Ержигит Балкыбеков, сооружение «Поющая домбра» можно расположить в центральном районе города. Это смотровая эстакада длиной 160 метров и несущий арт-объект высотой 110 метров. Площадь составит три гектара.
- Все мировые города - прибрежные и обычные - имеют свою визитную карточку. У Лондона - это Биг-Бен, у Парижа - Эйфелева башня, у столицы - Байтерек. Мы предлагаем это сооружение в качестве символа Актау, - сказал Ержигит Балкыбеков в ходе круглого стола в СЦК.
Под «Домброй» можно было бы разместить амфитеатр, где представители творчества представляли бы свое искусство туристам и местным жителям. Также проект предполагает создание висячего пешеходного моста - там туристы смогут полюбоваться набережной и видом на море.
- Все мировые города - прибрежные и обычные - имеют свою визитную карточку. У Лондона - это Биг-Бен, у Парижа - Эйфелева башня, у столицы - Байтерек. Мы предлагаем это сооружение в качестве символа Актау, - сказал Ержигит Балкыбеков в ходе круглого стола в СЦК.
Под «Домброй» можно было бы разместить амфитеатр, где представители творчества представляли бы свое искусство туристам и местным жителям. Также проект предполагает создание висячего пешеходного моста - там туристы смогут полюбоваться набережной и видом на море.