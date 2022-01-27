В Актау планируют открыть филиал зарубежного вуза

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Вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев рассказал, что три филиала зарубежных вузов будут открыты в Атырау, Актау и Алматы. При этом, какие именно зарубежные университеты откроются, не сообщили, передает BaigeNews.kz.
- В Атырау откроют филиал зарубежного вуза на базе Атырауского университета нефти и газа имени С.Утебаева. По направлениям: нефтегазовое дело; технологические машины и оборудование; техносферная безопасность.
Также в Актау на базе Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова. По направлениям: инженерия; морской транспорт, - рассказал Куаныш Ергалиев.
Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов сообщил, что на сегодня в стране функционирует филиал университета De Montfort Leicester, выдается диплом международного образца.
Также проработан вопрос о передаче Северо-Казахстанского государственного университета имени Козыбаева в доверительное управление университета Аризоны.
Кроме того, в Алматы также откроют филиал зарубежного университета на базе КазНУ имени аль-Фараби. Здесь будут обучать по направлениям: ядерная физика; ядерная энергетика и другие необходимые специальности в области ядерной промышленности.
Ранее Президент Казахстана заявил, что в стране слишком много выпускают экономистов, юристов, менеджеров. Он отметил, что сейчас нужно поставить образование на технические рельсы.
- В Атырау откроют филиал зарубежного вуза на базе Атырауского университета нефти и газа имени С.Утебаева. По направлениям: нефтегазовое дело; технологические машины и оборудование; техносферная безопасность.
Также в Актау на базе Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова. По направлениям: инженерия; морской транспорт, - рассказал Куаныш Ергалиев.
Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов сообщил, что на сегодня в стране функционирует филиал университета De Montfort Leicester, выдается диплом международного образца.
Также проработан вопрос о передаче Северо-Казахстанского государственного университета имени Козыбаева в доверительное управление университета Аризоны.
Кроме того, в Алматы также откроют филиал зарубежного университета на базе КазНУ имени аль-Фараби. Здесь будут обучать по направлениям: ядерная физика; ядерная энергетика и другие необходимые специальности в области ядерной промышленности.
Ранее Президент Казахстана заявил, что в стране слишком много выпускают экономистов, юристов, менеджеров. Он отметил, что сейчас нужно поставить образование на технические рельсы.
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