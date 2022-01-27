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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:58

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В Актау планируют открыть филиал зарубежного вуза

В Казахстане в 2022 году планируют открыть пять филиалов ведущих зарубежных вузов. Вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев рассказал, что один из филиалов будет открыт на базе Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова. Об этом передает BaigeNews.kz.

Иллюстративное фото из открытых источников
Вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев рассказал, что три филиала зарубежных вузов будут открыты в Атырау, Актау и Алматы. При этом, какие именно зарубежные университеты откроются, не сообщили, передает BaigeNews.kz.

- В Атырау откроют филиал зарубежного вуза на базе Атырауского университета нефти и газа имени С.Утебаева. По направлениям: нефтегазовое дело; технологические машины и оборудование; техносферная безопасность.

Также в Актау на базе Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова. По направлениям: инженерия; морской транспорт, - рассказал Куаныш Ергалиев.

Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов сообщил, что на сегодня в стране функционирует филиал университета De Montfort Leicester, выдается диплом международного образца.

Также проработан вопрос о передаче Северо-Казахстанского государственного университета имени Козыбаева в доверительное управление университета Аризоны.

Кроме того, в Алматы также откроют филиал зарубежного университета на базе КазНУ имени аль-Фараби. Здесь будут обучать по направлениям: ядерная физика; ядерная энергетика и другие необходимые специальности в области ядерной промышленности.

Ранее Президент Казахстана заявил, что в стране слишком много выпускают экономистов, юристов, менеджеров. Он отметил, что сейчас нужно поставить образование на технические рельсы.



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