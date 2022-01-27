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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:16

Просмотров: 288

Чиновники предлагают решать вопросы модернизации инфраструктуры Актау методом народного голосования

Новые концепции развития западных городов разрабатываются совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола на площадке службы центральных коммуникаций при Президенте РК.

Иллюстративное фото из открытых источников
Как сообщает Деловой Казахстан, приоритетные вопросы развития Актау будут включать:

- развитие пешеходных зон и велоинфраструктуры;

- формирование комфортных общественных пространств;

- благоустройство набережной города;

- продолжение работ по благоустройству и реконструкции инженерных сетей (теплоснабжение - 385 км, водоснабжение - 335 км, канализация 197 км).

- Только в 2021 году из-за высокого износа коммуникаций на сетях отопления и подачи воды произошло почти 1,5 тысячи аварий. Для решения этой проблемы мы разрабатываем отдельную программу модернизации инфраструктуры Актау с учетом рекомендаций акимата Мангистауской области, - сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев в ходе круглого стола на площадке службы центральных коммуникаций при Президенте РК.

МИИР РК совместно с Ассоциацией урбанистов Казахстана запускает портал «Берекелi бастама», где каждый казахстанец сможет предлагать идеи для улучшения инфраструктуры городов страны и голосовать за наиболее актуальные инициативы граждан.

Каирбек Ускенбаев подчеркнул, что окончательное решение по реализации данных инициатив будет принято по итогам народного голосования на портале «Берекелi бастама».

Проект «Берекелi бастама» было принято начать с Актау, который является пилотным. Путем голосования и получения предложений от актауцев мы вступим в диалог с горожанами, что позволит узнать пожелания и видение жителей Актау.

На сайте уже опубликовано три проекта, к которым горожане уже могут оставлять свои комментарии.

Один из проектов связан с Ботаническим садом в 10 микрорайоне.

- Наряду с научной деятельностью Ботанический сад должен быть островком отдыха и слияния с природой. Местом, где можно отдохнуть от городской суеты, порадовать глаза зеленью, подышать свежим воздухом и позаниматься спортом. Необходимо произвести дендрологический анализ Ботанического сада – составить список растений, которые стоит культивировать. Нужно пересмотреть дорожное покрытие пешеходных дорожек: вместо асфальтового покрытия использовать более природные материалы – гравий, камень или дерево. Для развития Ботанического сада, как места отдыха, необходимы различные архитектурные постройки в виде теплиц, зимнего сада, беседок или навесов. Оборудовать сад тихими зонами отдыха, где можно уединиться и наслаждаться природой. Малые архитектурные формы преимущественно должны быть из природных материалов. Также необходимо развить малый и средний бизнес на территории, открыть кафе, рестораны или кофейни, но с сохранением общего ландшафта территории, - отмечается на портале «Берекелi бастама».

Чиновники предлагают решать вопросы модернизации инфраструктуры Актау методом народного голосования


На портале «Берекелi бастама» отмечается, что очень важно сохранить ландшафтный баланс, чтобы в любой период года цвели разные растения разных цветов и размеров. Фонтаны, пруды и ручьи – любые водные объекты будут отличным дополнением в Ботаническом саду.

- Основные транзитные пешеходные маршруты должны быть широкие (восемь и более метров). Все остальные пешеходные тропы могут быть незначительной ширины. Необходимо предусмотреть детские игровые зоны, не теряющие связь с общим ландшафтом и идеи единения с природой: игры с водой, растениями или камнями, детская площадка из природных материалов. Можно разбавить территорию различными скульптурами, интерактивными или иммерсивными арт-объектами, - говорится в описании проекта.



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Комментарии ( 1 )

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cat (Посетители) Сегодня, 18:00
Да не на сайте урбанистов голосование надо проводить, а в общественных местах города, где каждый житель, в том числе пенсионеры, которые знать не знают про ваш сайт, зато отдали значительную часть своей жизни на благо этого города! И прежде, чем большинство горожан проголосуют "за" или "против" не начинать никаких проектов.
 
 

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