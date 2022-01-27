Акимат Мангистау: в 2022 году размер субсидирования отрасли животноводства в области увеличится в пять раз

Фото пресс-службы ведомства

В ходе четырехчасового совещания был рассмотрен ряд вопросов: заготовка кормов, предоставление субсидий, предоставление земли для пастбищ, реализация скота местных фермеров нефтяным компаниям.



В связи с засухой в регионе в 2021 году АО «Қазақстан Темір жолы» предоставило 75-процентный льготный тариф на перевозку кормов и сена в Мангистаускую область. На 1907 вагонов, прибывших в регион до сегодняшнего дня, была сделана скидка в размере 855 миллионов тенге. Стоит отметить, что, согласно поручению Правительства, в текущем году с 24 января по 1 апреля со стороны АО «Қазақстан Темір жолы» будет оказан такой же льготный тариф. Эта мера направлена на снижение конечной цены на сено и корма в ближайшее время.



Помимо этого, в 2021 году неосвоенные 664 миллиона тенге, выделенные из резерва Правительства, в этом году будут выданы фермерам.

С 1 февраля 2022 года также крестьянским хозяйствам (к/х) представится возможность зарегистрировать неучтенное поголовье скота сроком на три месяца.

В ходе совещания было озвучено, что в текущем году в Мангистауской области будет увеличен размер субсидирования сферы животноводства со 100 миллионов тенге до 580 миллионов тенге.



- В 2021 году были достигнуты договоренности с акиматами Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. Так, акиматом Актюбинской области были предоставлены пастбища для выпаса скота (в результате из нашего региона 82 к/х и 74 частных фермера вывезли в другие регионы 14 946 голов скота). Акиматом ЗКО было предоставлено 30 тысяч гектаров земли для заготовки сена на зимний период. Данное сено, даже учитывая расходы на транспортировку, обошлось бы дешевле покупного. К сожалению, последним предложением никто из фермеров Мангистауской области не воспользовался, - отметили в пресс-службе акима региона.



В пресс-службе акима региона сообщили, что в июле 2021 года через СПК «Каспий» было выделено 204,0 миллиона тенге. Из них на 150,0 миллионов тенге закуплено сено, и на 54,0 миллиона тенге - ячменный корм. В итоге корм был реализован в населенные пункты по низким ценам.



- В прошлом году из местного бюджета 2,1 миллиарда тенге выделено 41 оператору для реализации в регионе в зимний период 14 864 тонн сена, 9 900 тонн кормов по ценам ниже рыночных на 10-15 процентов. В 2021 году из резерва Правительства РК выделено 1,9 миллиарда тенге на частичное возмещение затрат на маточное поголовье. В регионе 435 миллионов тенге выдано для 733 к/х и 812 757 миллионов тенге для 6711 частных фермеров. Всего выделено 1,248 миллиарда тенге, - отметили в пресс-службе акимата области.



По итогам совещания аким Мангистауской области Нурлан Ногаев и первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров заверили фермеров, что местным исполнительным органом и министерством будут предприниматься все необходимые меры для решения насущных вопросов фермеров.