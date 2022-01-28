В Мангистауской области зарегистрировано 154 заболевших коронавирусом за сутки

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Наибольшее количество заболевших по стране выявлено за минувшие сутки в Алматы - 2307 случаев, далее следует Нур-Султан, где заразились 2124 человека, и Карагандинская область - 2043.



В Мангистауской области за сутки зарегистрировано 154 новых случая заболевания. При этом выздоровели в регионе 165 человек.



Регион по-прежнему находится в «красной» зоне по темпам распространения инфекции.