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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:23

Просмотров: 1378

«Звёздное небо» демонтировали в Актау

«Звёздное небо», установленное над автомобильной дорогой между 11 и 12 микрорайонами, демонтировано. У инсталляции истёк срок эксплуатации. Об этом сообщили в акимате Актау.

Фото пользователя сайта
Фотографию автомобильной дороги без «Звёздного неба» прислали пользователи нашего сайта.

- Дело в том, что у «Звёздного неба» завершился срок эксплуатации. Его установили перед саммитом в 2018 году. С тех пор люди неоднократно писали нам замечания о том, что частично перегорают лампочки. Теперь они пришли в полную негодность, и пришлось его полностью убрать. Пока на этом месте ничего устанавливать не планируется, – сообщили в акимате Актау.



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Комментарии ( 6 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 15:14
Orion,
diger,
Это было наверное единственное место в городе, где на дороге и обочине хоть что то было видно ночью.
 
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  • Vaciliy
 Orion (Посетители) Сегодня, 14:26
Я лично против этих лампочек, хоть на секунду но отвлекают от дороги.
 
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  • Jax
  • Kain-Livesy
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:15
555777,
Давайте вы за всех не будете решать?
Это была очень красивая инсталляция пока сперва один баран не снес столб и частично она перестала работать, а потом и вовсе перестали за ней следить, как впрочем и везде у нас.
Делайте красивые вещи, только делайте нормально, чтобы не разваливалось не начав работать, и сроки эксплуатации были пореальнее.
Примеров полно по разным городам.
 
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Valderrama (Посетители) Сегодня, 14:15
Столбы выпрямились...
 
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  • Orion
  • Vaciliy
 diger (Посетители) Сегодня, 14:14
Вообще ничего не устанавливайте на дороге, над ней, по обочине,тем более с яркими иллюминациями, всё это отвлекает внимание водителя от безопасного вождения. И вообще куда смотрят контролирующие органы в плане безопасности движения, или бабосы пробивают все преграды?
 
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  • Orion
 555777 (Посетители) Сегодня, 14:03
и не надо ничего устанавливать, так лучше!
 
 

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