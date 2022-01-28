«Звёздное небо» демонтировали в Актау

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Фотографию автомобильной дороги без «Звёздного неба» прислали пользователи нашего сайта.



- Дело в том, что у «Звёздного неба» завершился срок эксплуатации. Его установили перед саммитом в 2018 году. С тех пор люди неоднократно писали нам замечания о том, что частично перегорают лампочки. Теперь они пришли в полную негодность, и пришлось его полностью убрать. Пока на этом месте ничего устанавливать не планируется, – сообщили в акимате Актау.