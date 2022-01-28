Трогательное видео о погибшем в беспорядках курсанте из Актау появилось в социальных сетях

Скрин видео
В социальной сети появилось трогательное видео о погибшем курсанте Академии пограничной службы КНБ Мейрхане Битиме. Смертельные ранения уроженец Актау получил во время массовых беспорядков в Алматы.
Видеоролик состоит из фото-видео Мейрхана с детства, когда он был школьником и курсантом.
Курсант Академии пограничной службы КНБ Мейрхан Битим два года назад окончил специализированную физико-математическую гимназию №11 в Актау. Затем поступил в пограничную академию Комитета национальной безопасности. В этом году учился на втором курсе.
Напомним с погибшим курсантом в Актау простились 10 января.
Видеоролик состоит из фото-видео Мейрхана с детства, когда он был школьником и курсантом.
Курсант Академии пограничной службы КНБ Мейрхан Битим два года назад окончил специализированную физико-математическую гимназию №11 в Актау. Затем поступил в пограничную академию Комитета национальной безопасности. В этом году учился на втором курсе.
Напомним с погибшим курсантом в Актау простились 10 января.