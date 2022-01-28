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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:26

Просмотров: 2079

Трогательное видео о погибшем в беспорядках курсанте из Актау появилось в социальных сетях

На кадрах видео погибший в Алматы курсант Академии пограничной службы КНБ РК Мейрхан Битим. Видеоролик размещён в социальных сетях и посвящён памяти солдата.

Скрин видео
В социальной сети появилось трогательное видео о погибшем курсанте Академии пограничной службы КНБ Мейрхане Битиме. Смертельные ранения уроженец Актау получил во время массовых беспорядков в Алматы.

Видеоролик состоит из фото-видео Мейрхана с детства, когда он был школьником и курсантом.

Курсант Академии пограничной службы КНБ Мейрхан Битим два года назад окончил специализированную физико-математическую гимназию №11 в Актау. Затем поступил в пограничную академию Комитета национальной безопасности. В этом году учился на втором курсе.



Напомним с погибшим курсантом в Актау простились 10 января.



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Комментарии ( 2 )

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  • elek
  • Adai11
 bekenova (Посетители) Сегодня, 14:25
Я его не знала, но с болью и со слезами на глазах читала его письма родителям и смотрела этот ролик, которые пересылали его друзья и одноклассники. Какой был не по годам сильный духом и умный парень. Жаль. Соболезнования близким..
 
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 jokerok (Посетители) Сегодня, 13:50
А вы говорите площадь Нур-Султан. Назовите хоть что-нибудь в честь этого парня!

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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