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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:30

Просмотров: 729

В Актау обещают обновить автобусы на маршруте №2

Общественный транспорт по маршруту №2 Актау обещают обновить. Закупить перевозчик намерен новые автобусы марки Yutong. Об этом сообщил Руслан Ахметнабиев, директор ТОО «Жолаушы Актау».

Фото из открытых источников
В целях обновления автопарка города перевозчиком в прошлом году был заключен контракт с заводом «Daewoo Bus Казахстан» на приобретение за счёт собственных средств 10 новых автобусов стоимостью 51 миллион 750 тысяч тенге за каждый.

- В связи с пандемией и другими различными причинами поставщиком автобусы не были доставлены своевременно. Автобусы марки Daewoo будут доставлены в город в первом полугодии 2022 года. Кроме того, в целях полного обновления городских автобусов поддержано наше обращение в областное управление транспорта, и через национальную компанию СПК «Каспий» ведётся закуп ещё 16 автобусов марки Yutong. Данные современные автобусы с кондиционерами и пандусами также ожидаются в первом полугодии 2022 года, - сообщил Руслан Ахметнабиев, директор ТОО «Жолаушы Актау».



В Актау обещают обновить автобусы на маршруте №2



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Комментарии ( 1 )

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 Кинст (Посетители) Сегодня, 20:00
Не надо обещать. Просто возьмите, закупить и потом ставьте новость об обновлении автопарка автобусов. Уверяю, в этом случае позитивных комментариев будет в разы больше.
И, наконец, вам не кажется, что с ростом города, строительством новых микрорайонов давно пора существенно пересмотреть организацию общественного транспорта города? Кардинально изменить городские маршруты, их схему и протяжённость.... Хватит удлинять старые, ещё со времён Союза тройку и двойку, ведь удлинением пути вы не "решаете" транспортную доступность для жителей новых микрорайонов, а только больше увеличиваете заполняемость салона автобуса, который ещё на первых остановках уже полный. Также, всё уже говорят, только вы одни не слышите – давно пора восстановить как муниципальное предприятие с дотациями из бюджета города (области) автобусный парк, как был в бытность Шевченко ШАП. Это не только упорядочит систему транспортного обслуживания, но и позволит безболезненно и оперативно внедрять новые маршруты, и не будет ситуации, когда акимат идёт навстречу горожанам, а перевозчик встаёт в позу, мол, ему не выгоден этот маршрут и откровенно шлёт вас лесом.
Подумайте. Ведь в СССР много чего было полезного и организовано лучше, чем сейчас. Может пора уже перенять успешно зарекомендовавший опыт, чем каждый раз выдумывать что-то новое и сомнительное.
 
 

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