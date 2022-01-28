В Актау обещают обновить автобусы на маршруте №2

В целях обновления автопарка города перевозчиком в прошлом году был заключен контракт с заводом «Daewoo Bus Казахстан» на приобретение за счёт собственных средств 10 новых автобусов стоимостью 51 миллион 750 тысяч тенге за каждый.- В связи с пандемией и другими различными причинами поставщиком автобусы не были доставлены своевременно. Автобусы марки Daewoo будут доставлены в город в первом полугодии 2022 года. Кроме того, в целях полного обновления городских автобусов поддержано наше обращение в областное управление транспорта, и через национальную компанию СПК «Каспий» ведётся закуп ещё 16 автобусов марки Yutong. Данные современные автобусы с кондиционерами и пандусами также ожидаются в первом полугодии 2022 года, - сообщил Руслан Ахметнабиев, директор ТОО «Жолаушы Актау».