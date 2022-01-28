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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:33

Просмотров: 137

В рамках программы «Еңбек» безвозвратные гранты в Мангистау получили 738 человек

В Мангистауской области по проекту «Бизнес бастау» в рамках программы «Еңбек» безвозвратные гранты получили 738 человек. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил Асет Шопанов, заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области.

Фото ЦОКа
По данным Асета Шопанова, с 2017 по 2021 год в регионе успешно реализована государственная программа «Еңбек». В прошлом году в рамках данной программы на техническое и профессиональное образование направлен 1 131 человек, на краткосрочное профессиональное обучение - 336 человек.

- В результате обучения трудоустроено на постоянную работу 226 человек. Данные меры осуществляются в целях обеспечения получения безработными гражданами технического профессионального образования, а также переподготовки по востребованным на рынке труда специальностям для дальнейшего трудоустройства. В целом, численность безработных в области составляет 17 257 человек, в центрах занятости зарегистрировано в качестве безработных 10 018 человек (из них 6292 женщины, 4115 молодёжь в возрасте от 16 до 29 лет), - сказал Асет Шопанов.

В рамках данной программы предусмотрен проект «Бастау Бизнес» для тех, кто хочет открыть свгое дело и ранее не занимался предпринимательством, то есть по этому проекту люди обучаются основам предпринимательства. В текущем году 1 228 человек получили знания по основам бизнеса, а затем безвозвратные гранты и микрокредиты для открытия собственного дела.



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