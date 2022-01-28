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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:38

Просмотров: 130

Вышло новое постановление санврача Мангистау

Согласно новому постановлению, для объектов, участвующих в проекте «Ashyq», в будние и выходные дни исключены ограничения к режиму работы по времени. Постановление вступило в законную силу с 28 января.

Фото из открытых источников
Согласно новому постановлению, сняты ограничения для объектов, работающих по безопасному «зелеёному» статусу у персонала и посетителей, независимо от зоны эпидемиологического риска (зелёной, жёлтой, красной) в регионе.

- Это - проведение торжественных, памятных, зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, конференций, форумов, деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов (игровые клубы, казино, ночные клубы и караоке), ТРЦ, торговых сетей (непродовольственные с торговой площадью свыше 1000 кв.м и продовольственные с торговой площадью свыше 6000 кв.м), бассейны. При условии наличия нейтрального («синего») или безопасного («зелёного») статуса у посетителей, в регионах, находящихся в соответствии с матрицей оценки эпидемиологической ситуации в «зелеёной» зоне (низкий эпидемиологический риск) – деятельность участников «Ashyq» будет осуществлять без ограничений, а в «жёлтой» (умеренный эпидемиологический риск) и «красной» (высокий эпидемиологический риск) зонах – послабление карантинных ограничений в сторону увеличения наполняемости, - сообщается в постановлении.

Независимо от зоны эпидемиологического риска сохраняется вход без ограничений при наличии нейтрального «синего» статуса для объектов, осуществляющих межобластные, внутриобластные, городские (регулярные и нерегулярные) перевозки, для отелей, гостиниц, аэропортов, железнодорожных, водных и автовокзалов, речных и морских портов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров; ЦОНов, отделений АО «Казпочта», банков; салонов красоты, СПА-центров, крытых рынков, объектов общепита по типу столовых, организаций дошкольного и дополнительного образования.

Сняты ограничения на деятельность саун, бань, торговых сетей (непродовольственных) с торговой площадью до 1000 кв.м, вход в которые также будет по нейтральному «синему» статусу во всех регионах независимо от зоны эпидемиологического риска.

Обучение:
- в дошкольных организациях – в штатном формате по заявлениям родителей (в «красной», «жёлтой», «зелёной» зонах);
- в общеобразовательных школах (для «красной» зоны):
- начальные 1-4 классы (1-6 классы в международных школах) – в штатном формате;
- до 600 учащихся включительно – в штатном формате;
- свыше 600 учащихся – в штатном формате с загруженностью не более 50 процентов от проектной мощности школ;
- во внешкольных организациях (в «красной», «жёлтой», «зелёной» зонах) – в штатном формате;
- в ВУЗах и колледжах («красная» зона) в комбинированном формате – практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика в штатном режиме по гибкому графику, лекции онлайн.

Допускается обучение в штатном формате школьников, получивших полный курс вакцинации, по усмотрению администрации организации образования.

Прочитать полный текст постановления можно здесь.



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