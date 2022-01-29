«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 29 Января
+4...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.83 KZT
  • €1 = 482.81 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:13

Просмотров: 1450

Столичные бизнесмены готовы взять в доверительное управление 10 школ Жанаозена

В Жанаозене ожидается реализация новых проектов в сфере образования и здравоохранения, сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото предоставила пресс-служба акима Мангистауской области
Аким региона Нурлан Ногаев 28 января встретился с инициативной группой граждан Жанаозена и обсудил ряд социальных вопросов. Рассматривались социальные вопросы, связанные с питьевой водой, безработицей, ценами на продукты питания.

В ходе совещания аким области отметил, что по поручению главы государства Правительством утверждён комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области до 2025 года.

- В регион планируется привлечь 2,1 триллиона тенге, будет реализовано 226 проектов, таких как строительство инженерных сетей, инфраструктуры, питьевой воды, современных школ и спортивных комплексов. Эти работы будут проделаны и в Жанаозене, - рассказал Нурлан Ногаев.


По словам акима области, в Жанаозене ожидается реализация новых проектов в сфере образования и здравоохранения.

Столичные бизнесмены готовы взять в доверительное управление 10 школ Жанаозена


- Группа предпринимателей, работающая в сфере образования, из Нур-Султана, предложила взять в доверительное управление 10 школ города Жанаозен. Они сами будут вкладывать денежные средства, предоставят все необходимые новые учебно-методические пособия и проведут ремонт. Рабочая группа также планирует предоставить местным педагогам опыт ведущих преподавателей, повысить квалификацию учителей и руководителей школ по ступеням, 10 лет проводить академическое и методическое сопровождение и создать условия для обучения и воспитания согласно государственным стандартам. Наша цель - обеспечить нашим детям лучшее образование, воспитать в них целеустремлённость и дать им возможность найти себя в самых разнообразных сферах, не только в нефтяной отрасли. Нефть рано или поздно закончится, нам нужно думать о том, чтобы дети региона были конкурентноспособными и в других отраслях, таких как IT, к примеру. Что касается здравоохранения, на средства компаний «Самрук-Казына», «КазМунайГаз», «Озенмунайгаз» строится медицинский реабилитационный центр самого передового типа для всех жителей Жанаозена. В нём будет установлено новейшее медицинское оборудование. Центр планируется сдать в эксплуатацию в первой четверти текущего года, - добавил аким области.

По озвученным актуальным вопросам, как подчеркнул Нурлан Ногаев, будут приняты соответствующие решения.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
elek (Посетители) Сегодня, 17:30
Ну, если не просто обещания - в добрый путь!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика