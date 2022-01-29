Столичные бизнесмены готовы взять в доверительное управление 10 школ Жанаозена

- В регион планируется привлечь 2,1 триллиона тенге, будет реализовано 226 проектов, таких как строительство инженерных сетей, инфраструктуры, питьевой воды, современных школ и спортивных комплексов. Эти работы будут проделаны и в Жанаозене, - рассказал Нурлан Ногаев.

- Группа предпринимателей, работающая в сфере образования, из Нур-Султана, предложила взять в доверительное управление 10 школ города Жанаозен. Они сами будут вкладывать денежные средства, предоставят все необходимые новые учебно-методические пособия и проведут ремонт. Рабочая группа также планирует предоставить местным педагогам опыт ведущих преподавателей, повысить квалификацию учителей и руководителей школ по ступеням, 10 лет проводить академическое и методическое сопровождение и создать условия для обучения и воспитания согласно государственным стандартам. Наша цель - обеспечить нашим детям лучшее образование, воспитать в них целеустремлённость и дать им возможность найти себя в самых разнообразных сферах, не только в нефтяной отрасли. Нефть рано или поздно закончится, нам нужно думать о том, чтобы дети региона были конкурентноспособными и в других отраслях, таких как IT, к примеру. Что касается здравоохранения, на средства компаний «Самрук-Казына», «КазМунайГаз», «Озенмунайгаз» строится медицинский реабилитационный центр самого передового типа для всех жителей Жанаозена. В нём будет установлено новейшее медицинское оборудование. Центр планируется сдать в эксплуатацию в первой четверти текущего года, - добавил аким области.

Аким региона Нурлан Ногаев 28 января встретился с инициативной группой граждан Жанаозена и обсудил ряд социальных вопросов. Рассматривались социальные вопросы, связанные с питьевой водой, безработицей, ценами на продукты питания.В ходе совещания аким области отметил, что по поручению главы государства Правительством утверждён комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области до 2025 года.По словам акима области, в Жанаозене ожидается реализация новых проектов в сфере образования и здравоохранения.По озвученным актуальным вопросам, как подчеркнул Нурлан Ногаев, будут приняты соответствующие решения.