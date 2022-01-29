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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:47

Просмотров: 2052

Братьев-скотокрадов отправили за решётку в Мангистау

Приговор по данному делу озвучили в Каракиянском районном суде.

Фото из доступных источников
По материалам дела, двое братьев неоднократно крали чужой скот в Каракиянском районе. Позже они были задержаны.

В главном судебном разбирательстве братья признали вину. По их словам, после болезни их матери они пошли на кражу скота из-за необходимости денег. Кроме этого, у одного из братьев на иждивении находятся малолетние дети.

Они искренне раскаялись в содеянном и частично вернули похищенный скот потерпевшим.

Прокурор просил назначить каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Защитники просили вынести оправдательный приговор.

Приговором суда мужчин признали виновными по пункту 1 части 3 статьи 188-1 УК РК (Тайное хищение чужого скота, совершённое группой лиц по предварительному сговору). В качестве наказания им назначено лишение свободы сроком на шесть лет каждому в уголовно-исполнительной системе средней безопасности.



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Комментарии ( 1 )

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  • Ирон
 Papirosso (Посетители) Сегодня, 15:20
А ведь они возможно спасли много людей в ночное время на авто , как и авто спасённых от повреждений

https://youtu.be/B5Xj7uUtDGs
 
 

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