Братьев-скотокрадов отправили за решётку в Мангистау

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По материалам дела, двое братьев неоднократно крали чужой скот в Каракиянском районе. Позже они были задержаны.



В главном судебном разбирательстве братья признали вину. По их словам, после болезни их матери они пошли на кражу скота из-за необходимости денег. Кроме этого, у одного из братьев на иждивении находятся малолетние дети.



Они искренне раскаялись в содеянном и частично вернули похищенный скот потерпевшим.



Прокурор просил назначить каждому из подсудимых наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Защитники просили вынести оправдательный приговор.



Приговором суда мужчин признали виновными по пункту 1 части 3 статьи 188-1 УК РК (Тайное хищение чужого скота, совершённое группой лиц по предварительному сговору). В качестве наказания им назначено лишение свободы сроком на шесть лет каждому в уголовно-исполнительной системе средней безопасности.