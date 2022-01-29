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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 18:37

Просмотров: 4062

Плёнка на лобовом стекле: Жительница Актау пожаловалась на действия полицейских

Местная жительница возмущена действиями полицейских, которые водворили её автомобиль на спецстоянку. В департаменте полиции прокомментировали ситуацию.

Кадр видео
По словам хозяйки автомобиля Kia Optima Гульбану, она двигалась по дороге в 29 микрорайоне. В это время за ней пристроилась патрульная и с мигалкой следовала за ней. Автоледи остановили у торгового центра «Водолей».

- Дорожные инспекторы сослались на тонировочную плёнку на лобовом стекле. Специального прибора для измерения тонировки у них не было. Они осмотрели только визуально и посчитали это нарушением, - возмутилась женщина.


Дальше завязался спор. Как рассказывает Гульбану, сотрудники принялись сдирать плёнку с внутренней стороны, но у них ничего не получилось.

- Они лишь нанесли вред имуществу, - считает женщина.

Через планшет полицейские заполнили протокол. Как говорит Гульбану, он трудночитаемый. Она отказалась его подписывать.
Автомобиль отправили на штрафстоянку, где машина находится уже пятый день. Женщина заявляет, что ей не выдали никаких документов.

Плёнка на лобовом стекле: Жительница Актау пожаловалась на действия полицейских


- Ехали за мной, как будто бы я преступница какая-то. Почему за это водворяют на штрафстоянку наравне с выпившими за рулём и сбившими людей на дорогах? Эту машину мы приобрели 10 лет назад с защитой от ультрафиолета на лобовом стекле, установленной на заводе. Спокойно ездили, никаких казусов не возникало. Что я теперь должна возить каждый день детей в садик и в школу на такси? - говорит женщина.


Гульбану намерена привлечь к ответственности сотрудников.

В полиции сообщили, что 25 января около 18:00 патрульные в 29 микрорайоне напротив торгового центра «Водолей» остановили автомобиль Kia Optima, стёкла на которой были затонированы.
Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении водителя согласно части 5 и 9 статьи 590 КоАП РК (За использование тонированных стёкол на автотранспорте и за управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр). Автотранспорт водворён на штрафную стоянку.

Плёнка на лобовом стекле: Жительница Актау пожаловалась на действия полицейских


- Если водитель собственноручно на месте задержания растонирует автомашину, то грозит только штраф за нарушение. Если же при задержании владелец автотранспорта откажется снимать плёнку тонирования, то транспорт будет водворён на штрафстоянку, - заявили в ведомстве.





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Комментарии ( 13 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 00:16
Цитата: Ну Ну
почему на штрафстоянку? Если эт заводское стекло,

Тут уже дело не в стекле. Теперь они будут делать акцент на 9-ю часть Ст.590 КоАП РК (За управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр),хотя, за это вроде не забирают на штрафстоянку

Что я теперь должна возить каждый день детей в садик и в школу на такси? - говорит женщина.

Что на это сказать? Скупой платит дважды! Техосмотр вам бы дешевле обошёлся...
 
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Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 00:13
Можно ли оклеить передние стёкла атермальной плёнкой?
Является ли атермальная плёнка (бесцветная, прозрачная), наклеенная на передние боковые стёкла, не имеющая каких-либо цветовых искажений и ограничения обзорности, запрещённой? В ПДД РК указан запрет на прозрачную цветную (!) плёнку, а атермальная-то бесцветная. Она предназначена для защиты от солнечных бликов во время эксплуатации ТС при ярком солнечном свете. Ночью также нет ограничений обзорности. Нужны ли мне какие-то документы (например, сертификат), допускающие эксплуатацию ТС с атермальной плёнкой? И где мне их получить?
Теоретически вы правы. В пункте 7.3. «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» говорится о запрете, если «нанесены покрытия, в том числе прозрачные цветные плёнки, на ветровом и передних боковых стёклах кабины механического транспортного средства». Но именно слова «нанесены покрытия» могут стать камнем преткновения в споре с полицией и, увы, они окажутся правы. Если следовать букве закона, то даже такие бесцветные плёнки под запретом.
«Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» и Приложение № 2 к Постановлению Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 1997 г. № 1650 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц и участников дорожного движения по обеспечению безопасности дорожного движения» гласят:
«Запрещается эксплуатация автомобиля в случае если: ... нанесены покрытия, в том числе прозрачные цветные плёнки, на ветровом и передних боковых стёклах кабины механического транспортного средства».
Примечание. На верхней части ветрового стекла допускается использование полосы прозрачной цветной плёнки шириной не более 140 мм.
 
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Август (Посетители) Вчера, 23:51
Цитата: master_kz
Вроде производитель стекол не клеит никаких пленок, а стекла делают атермальными сразу. Там не должно быть вообще никаких пленок.


Согласен. Да и если эта плёнка по мнению сотрудников полиции может представлять опасность для участников движения - должно быть требование устранить немедленно.

Не вижу тут нарушений в действиях правоохранителей. Другое дело - должны ли сотрудники сами это устранять? Думаю, всё-таки, нет.
 
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Ну Ну (Посетители) Вчера, 23:32
Не оставляйте эт дело, добейтесь справедливости, почему на штрафстоянку? Если эт заводское стекло, почему беспредельничают полицаи?
 
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master_kz (Посетители) Вчера, 23:08
Вроде производитель стекол не клеит никаких пленок, а стекла делают атермальными сразу. Там не должно быть вообще никаких пленок.
 
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  • Ну Ну
 kotkaz (Посетители) Вчера, 22:45
Гульбану советую не оставлять это дело просто так, потому что здесь считаю полицейские из-за своей неграмотности не правы. У вас установлено заводом так называемое атермальное стекло, на которое был нанесен слой ионов серебра. Это кстати соответствует нормам ISO и такие стекла широко используются повсеместно, так как водителю это дает ряд преимуществ:
- снижения нагрузки на систему климат-контроля – кондиционеру не придется работать в усиленном режиме, чтобы поддержать температуру в салоне на комфортном для пассажиров и водителя уровне;
- повышения комфортабельности салона;
- защиты покрытия в салоне от выгорания;
- более комфортных условий для вождения – стекло мягко рассеивает солнечные лучи, не искажая изображений.
Но наши законотворцы зачастую не следуют здравому смыслу, как в данном случае. Бюрократам проще же запретить...
Подозреваю что полицаи, думая что ваше стекло затонировано пленкой, пытались бесполезно ее найти и тем самым расцарапали его. Налицо факт повреждения имущества.
 
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Empro (Посетители) Вчера, 22:24
Они получаются эксперты и могут так спокойно лазить в чужом имуществе? Определили на ноготь?
Так то на фото где надпись КИА видно есть пленка, скорее всего от ультрафиолета.

Меня три дня назад остановили, тоже якобы пленка и рукой начал лезть в машину, искать, что якобы поддеть. На, что был остановлен, закрытием стекла. Словесно объяснил, что заводское и ничего там нет.
 
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kotkaz (Посетители) Вчера, 22:21
Valderrama,вы не правы, почитайте правила. Там сказано что запрещается наносить любые пленки на лобовое стекло, в том числе бесцветные. Согласен, это бред, и те кто придумал это правило я думаю хотели облегчить жизнь нашим полицаям, освободив их от необходимости применять прибор измерения светопропускания. Хотя каюсь, я сам использую прозрачную пленку для защиты от ультрафиолета и она реально помогает (особенно актуально для нашего региона в летний период)
 
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  • Ну Ну
 12-й регион (Посетители) Вчера, 20:50
Цитата: diger
Так плёнка тонировки причина, или же ещё не пройденный техосмотр автомобиля? Не понятно.

У нас здесь так: останавливают (допустим) за тонировку и если ты не буйный и "со всем согласен", да ещё разводишь на месте, то езжай spasibo мил человек до следующей патрульки. Как только начинаешь качать права---один тут же тебя "пробивает" через планшет, твои страховки, техосмотры, права, неоплаченные штрафы (пол города ездит хоть с одним из этих геморроев), а второй ходит вокруг машины и выискивает летнюю резину, трещину на лобовом, колесо на 3-х болтах... (что-то в этом роде) И фсё! Приехал дядя!
Да, чуть не забыл, функцию call "звонок другу" ещё никто не отменял. Если у вас есть такой "друг", то всё, что вы прочитали---вам по-барабану!
 
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  • Бродяга
 TU-154 (Посетители) Вчера, 20:34
У нас правилами запрещено тонировать передние и лобовое стёкла, так что всё правильно
 
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