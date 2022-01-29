Плёнка на лобовом стекле: Жительница Актау пожаловалась на действия полицейских

- Дорожные инспекторы сослались на тонировочную плёнку на лобовом стекле. Специального прибора для измерения тонировки у них не было. Они осмотрели только визуально и посчитали это нарушением, - возмутилась женщина.

- Ехали за мной, как будто бы я преступница какая-то. Почему за это водворяют на штрафстоянку наравне с выпившими за рулём и сбившими людей на дорогах? Эту машину мы приобрели 10 лет назад с защитой от ультрафиолета на лобовом стекле, установленной на заводе. Спокойно ездили, никаких казусов не возникало. Что я теперь должна возить каждый день детей в садик и в школу на такси? - говорит женщина.

- Если водитель собственноручно на месте задержания растонирует автомашину, то грозит только штраф за нарушение. Если же при задержании владелец автотранспорта откажется снимать плёнку тонирования, то транспорт будет водворён на штрафстоянку, - заявили в ведомстве.

По словам хозяйки автомобиля Kia Optima Гульбану, она двигалась по дороге в 29 микрорайоне. В это время за ней пристроилась патрульная и с мигалкой следовала за ней. Автоледи остановили у торгового центра «Водолей».Дальше завязался спор. Как рассказывает Гульбану, сотрудники принялись сдирать плёнку с внутренней стороны, но у них ничего не получилось.- Они лишь нанесли вред имуществу, - считает женщина.Через планшет полицейские заполнили протокол. Как говорит Гульбану, он трудночитаемый. Она отказалась его подписывать.Автомобиль отправили на штрафстоянку, где машина находится уже пятый день. Женщина заявляет, что ей не выдали никаких документов.Гульбану намерена привлечь к ответственности сотрудников.В полиции сообщили, что 25 января около 18:00 патрульные в 29 микрорайоне напротив торгового центра «Водолей» остановили автомобиль Kia Optima, стёкла на которой были затонированы.Сотрудники полиции составили административный протокол в отношении водителя согласно части 5 и 9 статьи 590 КоАП РК (За использование тонированных стёкол на автотранспорте и за управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр). Автотранспорт водворён на штрафную стоянку.