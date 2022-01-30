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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Вчера, 20:42

Просмотров: 2131

У прилетевшего из Турции казахстанца нашли 48 книг на религиозную тему

В аэропорту у гражданина Казахстана обнаружили религиозную литературу на арабском языке в количестве 48 книг. По словам мужчины, он привез эти книги из Турции для личного пользования.

Фото предоставили в департаменте пограничной службы по Мангистауской области.
Книги нашли в ходе таможенного контроля пассажиров, которые прилетели из Турции. Об этом сообщает департамент пограничной службы по Мангистауской области.

При выяснении обстоятельств и осмотра багажа было установлено, что задержанный следовал из Турции, у которого в багаже обнаружена религиозная литература на арабском языке в количестве 48 книг.

По его словам, он купил книги в медресе для личного пользования.

Материалы переданы в линейный отдел полиции станции Мангистау.



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