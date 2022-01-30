У прилетевшего из Турции казахстанца нашли 48 книг на религиозную тему

Фото предоставили в департаменте пограничной службы по Мангистауской области.

Книги нашли в ходе таможенного контроля пассажиров, которые прилетели из Турции. Об этом сообщает департамент пограничной службы по Мангистауской области.



При выяснении обстоятельств и осмотра багажа было установлено, что задержанный следовал из Турции, у которого в багаже обнаружена религиозная литература на арабском языке в количестве 48 книг.



По его словам, он купил книги в медресе для личного пользования.



Материалы переданы в линейный отдел полиции станции Мангистау.