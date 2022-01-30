Актауского «Шумахера» ищет полиция

Видеозапись с беспредельной ночной ездой в ночь на 30 января по Актау появилась в Сети.На видео водитель предлагает прокатиться по городу на скорости 160 км/ч. Рядом сидящий пассажир добавляет фразу про двойную сплошную. Гонщик беспрепятственно передвигается по городу, грубо нарушая ПДД.В департаменте полиции сообщили, что личность водителя устанавливается.