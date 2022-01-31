На месторождении Узень обнаружили новые залежи нефти

Фото с сайта «КазМунайГаз»
Прирост запасов углеводородов, как сообщает пресс-служба компании, значительно повлияет на экономические показатели АО НК «КазМунайГаз».
- В 2017 году команда геологов АО НК «КазМунайГаз», АО «Озенмунайгаз», ТОО «КМГ Инжиниринг» и филиала «КМГ Инжиниринг в Актау» инициировала детальную программу доразведки месторождения Узень. В рамках этой программы в течение 2017-2021 годов проведена высокоразрешающая сейсморазведочная съемка 3D (368 квадратных километров), переинтерпретирован весь фонд скважин (более 7500), пересмотрена геологическая концепция и перестроена геологическая 3D-модель. По результатам проведенных работ детализировано строение месторождения и обнаружены новые залежи нефти. В итоге проведенной работы запасы нефти месторождения Узень увеличились на 8%, что в количественном выражении составляет 39,9 миллиона тонн извлекаемых запасов, - сообщает пресс-служба.
Уточненные объемы углеводородов в конце 2021 года приняты на баланс государственной комиссией по запасам Республики Казахстан. В настоящий момент производится корректировка проекта разработки месторождения с целью учета новых запасов и планирования ввода их в добычу.
Для справки:
АО «Озенмунайгаз» - 100-процентная дочерняя компания АО НК «КазМунайГаз». В 2020 году предприятие занимало 6% в структуре добычи нефти и газоконденсата в Казахстане. Предприятие занимается добычей нефти и газоконденсата на месторождениях Узень и Карамандыбас в Мангистауской области.
Месторождение Узень – одно из крупнейших месторождений с уникальными начальными геологическими запасами не только в Республике Казахстан, но и во всем мире. Это многопластовое месторождение со сложным строением, залежи нефти и газа, которых сосредоточены в терригенном разрезе юрско-меловых отложений.
- В 2017 году команда геологов АО НК «КазМунайГаз», АО «Озенмунайгаз», ТОО «КМГ Инжиниринг» и филиала «КМГ Инжиниринг в Актау» инициировала детальную программу доразведки месторождения Узень. В рамках этой программы в течение 2017-2021 годов проведена высокоразрешающая сейсморазведочная съемка 3D (368 квадратных километров), переинтерпретирован весь фонд скважин (более 7500), пересмотрена геологическая концепция и перестроена геологическая 3D-модель. По результатам проведенных работ детализировано строение месторождения и обнаружены новые залежи нефти. В итоге проведенной работы запасы нефти месторождения Узень увеличились на 8%, что в количественном выражении составляет 39,9 миллиона тонн извлекаемых запасов, - сообщает пресс-служба.
Уточненные объемы углеводородов в конце 2021 года приняты на баланс государственной комиссией по запасам Республики Казахстан. В настоящий момент производится корректировка проекта разработки месторождения с целью учета новых запасов и планирования ввода их в добычу.
Для справки:
АО «Озенмунайгаз» - 100-процентная дочерняя компания АО НК «КазМунайГаз». В 2020 году предприятие занимало 6% в структуре добычи нефти и газоконденсата в Казахстане. Предприятие занимается добычей нефти и газоконденсата на месторождениях Узень и Карамандыбас в Мангистауской области.
Месторождение Узень – одно из крупнейших месторождений с уникальными начальными геологическими запасами не только в Республике Казахстан, но и во всем мире. Это многопластовое месторождение со сложным строением, залежи нефти и газа, которых сосредоточены в терригенном разрезе юрско-меловых отложений.