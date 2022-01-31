В Мангистауской области за сутки зарегистрировано 53 заболевших коронавирусом

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По данным сайта coronavirus.kz, наибольшее число заболевших в стране выявлено в Алматы - 1556 и Нур-Султане -1194. За ними следуют Карагандинская область, где заразились 954 человека и Павлодарская с показателем 880 заболевших.



В Мангистау вирус официально выявили у 53 жителей. А вот выздоровели за минувшие сутки 197 ранее заболевших.



Регион остается в «красной» зоне.