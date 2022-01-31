«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 31 Января
+5...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.83 KZT
  • €1 = 482.81 KZT
  • 1 RUB = 5.57 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ярослав А. Брэм

Опубликовано: Сегодня, 12:52

Просмотров: 4359

Купюру в миллион долларов продает житель Актау

Житель Актау продает купюру в один миллион долларов за четыре миллиона шестьсот тысяч тенге.

Миллион долларов
Финансовую сделку по продаже купюры предлагает житель Актау на онлайн-сервисе объявлений Казахстана.

В описании объявления говорится, что купюра номиналом в один миллион долларов подтверждена сертификатом.

К сведению:

Выпустил эту банкноту в 1988 году предприниматель Тери Стюард. Специально для выпуска он зарегистрировал Международную Ассоциацию Миллионеров (IAM). Организация объединила людей всей планеты, мечтавших обрести финансовую независимость. А купюра в 1 миллион долларов как раз и стала своеобразным «входным» билетом.

Для печати банкноты была использована бумага, которая имеет уровень защиты ничем не хуже, чем обычные доллары: металлографическая печать, микроузоры, микрошрифт, ультрафиолетовые метки и прочее. В качестве основы Тери Стюард взял банкноту в 10 тысяч долларов, но вместо портрета очередного политического деятеля он изобразил Статую Свободы. И каждой купюре был присвоен серийный номер. На оборотной стороне купюры написано: «This certificate is backed and secured only by confidence in the American Dream», что значит «Этот сертификат обеспечен только верой в Американскую Мечту».

Изначально банкноту продавали за 200 долларов, затем по мере продаж ее стоимость увеличилась. В итоге последние «банкноты» ушли уже по цене 9500 долларов за единицу.

В настоящее время IAM осуществляет вторичные перепродажи купюр в миллион долларов из частных коллекций. Также ассоциация предлагает банкноты якобы из резервных источников, делая основной упор в маркетинговой кампании на то, что каждый экземпляр может оказаться последним. Однако IAM предпочитает лишний раз не отмечать, что проводились дополнительные выпуски. Как бы то ни было, пока приобрести купюру в 1000000 долларов с сертификатом подлинности может любой желающий. Стоимость зависит от объема заказа (от 35$), действует система оптовых скидок.

В настоящее время наибольшая банкнота в обращении в США - 100 долларов. Кроме того, продолжают действовать купюры достоинством 500, 1000, 5000, 10000, но они уже давно изымаются из оборота и практически не встречаются. Их бонистическая ценность выше номинала. Максимальная же банкнота в истории Соединенных Штатов - 100 000 долларов 1934-1935 годов выпуска - никогда не имела массового хождения и использовалась только для расчетов между крупными финансовыми структурами страны.

Впрочем, это не останавливает любителей авантюр. За 20 с лишним лет зарегистрированы неоднократные попытки размена купюры в 1000000 долларов США через банки и другие случаи подлога.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
elek (Посетители) Сегодня, 17:22
Цитата: Orion
положи её на депозит в банк и живи на проценты.

Стоимость зависит от объема заказа (от 35$), действует система оптовых скидок.

Никакой банк не примет её как 1 млн.
пока приобрести купюру в 1000000 долларов с сертификатом подлинности может любой желающий.

Впрочем, это не останавливает любителей авантюр. За 20 с лишним лет зарегистрированы неоднократные попытки размена купюры в 1000000 долларов США через банки и другие случаи подлога.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Orion (Посетители) Сегодня, 14:12
Если купюра настоящая, то положи её на депозит в банк и живи на проценты.
Зачем продавать.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика