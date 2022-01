Купюру в миллион долларов продает житель Актау

Миллион долларов

Финансовую сделку по продаже купюры предлагает житель Актау на онлайн-сервисе объявлений Казахстана.



В описании объявления говорится, что купюра номиналом в один миллион долларов подтверждена сертификатом.



К сведению:



Выпустил эту банкноту в 1988 году предприниматель Тери Стюард. Специально для выпуска он зарегистрировал Международную Ассоциацию Миллионеров (IAM). Организация объединила людей всей планеты, мечтавших обрести финансовую независимость. А купюра в 1 миллион долларов как раз и стала своеобразным «входным» билетом.



Для печати банкноты была использована бумага, которая имеет уровень защиты ничем не хуже, чем обычные доллары: металлографическая печать, микроузоры, микрошрифт, ультрафиолетовые метки и прочее. В качестве основы Тери Стюард взял банкноту в 10 тысяч долларов, но вместо портрета очередного политического деятеля он изобразил Статую Свободы. И каждой купюре был присвоен серийный номер. На оборотной стороне купюры написано: «This certificate is backed and secured only by confidence in the American Dream», что значит «Этот сертификат обеспечен только верой в Американскую Мечту».



Изначально банкноту продавали за 200 долларов, затем по мере продаж ее стоимость увеличилась. В итоге последние «банкноты» ушли уже по цене 9500 долларов за единицу.



В настоящее время IAM осуществляет вторичные перепродажи купюр в миллион долларов из частных коллекций. Также ассоциация предлагает банкноты якобы из резервных источников, делая основной упор в маркетинговой кампании на то, что каждый экземпляр может оказаться последним. Однако IAM предпочитает лишний раз не отмечать, что проводились дополнительные выпуски. Как бы то ни было, пока приобрести купюру в 1000000 долларов с сертификатом подлинности может любой желающий. Стоимость зависит от объема заказа (от 35$), действует система оптовых скидок.



В настоящее время наибольшая банкнота в обращении в США - 100 долларов. Кроме того, продолжают действовать купюры достоинством 500, 1000, 5000, 10000, но они уже давно изымаются из оборота и практически не встречаются. Их бонистическая ценность выше номинала. Максимальная же банкнота в истории Соединенных Штатов - 100 000 долларов 1934-1935 годов выпуска - никогда не имела массового хождения и использовалась только для расчетов между крупными финансовыми структурами страны.



Впрочем, это не останавливает любителей авантюр. За 20 с лишним лет зарегистрированы неоднократные попытки размена купюры в 1000000 долларов США через банки и другие случаи подлога.