Банкноту 20 000 тенге с Назарбаевым выпускает Нацбанк

Национальный банк Казахстана выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 20 тысяч тенге, посвященную 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу банка.



Дизайн юбилейной банкноты изготовлен по уникальной технологии: впервые в мире применена деметализированная полоса, расположенная по всей вертикали банкноты и содержащая голографические изображения номинала, логотипа 30-летия Независимости и факсимиле Главы государства К.К. Токаева.



Отмечается, что юбилейная банкнота имеет 27 защитных элементов. Дизайн банкноты выполнен в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками: лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона – горизонтальные. Банкнота выполнена в преобладающем сером цвете. Размер банкноты – 155x79 миллиметров.



Лицевая сторона банкноты



Основные изображения на лицевой стороне – Государственные символы Республики Казахстан, голографическое изображение портрета Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А. Назарбаева, монумент "Қазақ Елі", как символ независимости и государственности Казахстана, триумфальная арка "Мәнгілік Ел", фрагмент казахского национального орнамента ленты – "Басқұр" по мотивам убранства традиционного жилища казахов – "Киіз Үй".



Оборотная сторона банкноты



Основные изображения на оборотной стороне – портрет Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Назарбаева, панорамный вид города Нур-Султан и резиденции Президента Акорда, изображение логотипа, посвященного празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан.



В Нацбанке подчеркнули, что данная банкнота является законным платежным средством. "Юбилейная банкнота номиналом 20 000 тенге обязательна к приему по нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Казахстана", - говорится в сообщении Нацбанка.



Вместе с тем банкноты номиналом 20 000 тенге образца 2015 года также остаются законным платежным средством.



Банкноты попадут в обращение через банки второго уровня и АО "Казпочта". По предварительным данным, банкноты появятся в обращении в первой декаде декабря 2021 года, проинформировали в пресс-службе банка. Тираж составляет 3 миллиона банкнот.



Данные банкноты можно использовать для операций через терминалы и банкоматы. Однако, в связи с тем, что юбилейная банкнота имеет обновленный дизайн и инновационные защитные элементы, БВУ и субъектам бизнеса потребуется определенное время (от 4 до 6 месяцев) для адаптации и настройки автоматических устройств приема и выдачи банкнот.



Напомним, первая юбилейная банкнота с портретом Елбасы номиналом 10 000 тенге была выпущена в 2016 году и была приурочена к 25-летию Независимости Республики Казахстан.