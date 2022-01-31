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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:36

Просмотров: 609

В компании ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» требования недовольных нефтяников считают несостоятельными

В компании пояснили, что все трудовые договоры с нефтяниками были расторгнуты по соглашению сторон в порядке Трудового кодекса РК.

Кадр видео
В ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» сообщили, что работники, записавшие видеообращение, не являются работниками ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн», а являются работниками ТОО «БозашыТрансҚұрылыс».

- Трудовой конфликт в данное время в компании не имеет места быть. В 2017-2018 годах в ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» была реализована программа расторжения трудовых договоров по соглашению сторон, в результате которой работники, изъявившие желание, могли расторгнуть трудовые договоры по соглашению сторон с выплатой суммы равной 50% должностного оклада за 5 лет (так называемая Программа 5/50). Кроме того, ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» взяло на себя обязательство трудоустроить высвободившихся работников в компании подрядчиков. В результате этого в ТОО «БозашыТрансҚұрылыс» перешли 692 бывших работника ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн», - сообщили в компании.

Расторжение трудовых договоров, как пояснили в ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн», происходило согласно внутренним документам, исключительно на добровольной основе.

- Трудовые договоры расторгнуты по соглашению сторон в порядке пункта 1 статьи 49 Трудового кодекса РК. Неоднократно со стороны государственной инспекции труда по данному вопросу проводились проверки, действия работодателя были оценены как правомерные. При этом, часть работников, не пожелавшая расторгнуть трудовые договоры, продолжает работать в ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» на тех же должностях, по тем же профессиям, - сообщили в компании.

Сообщение работников ТОО «БозашыТрансҚұрылыс» о том, что при расторжении трудовых договоров по программе 5/50 работодателем была предоставлена гарантия обратного приёма в штат ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн», как заявили в компании, не соответствует действительности.

- Расторжение трудовых отношений и дальнейшее трудоустройство в ТОО «БозашыТрансҚұрылыс» было окончательным, обратный прием работников в штат ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» внутренними документами не предусмотрен, на встречах с коллективом об этом было дано разъяснение. Ссылка представителей работников о том, что аналогичные требования были удовлетворены в отношении бывших работников АО «Каражанбасмунай» также не состоятельны, - говорят в компании.

В АО «Каражанбасмунай», как пояснили в ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн», произошло слияние нескольких компаний, принадлежащих одному и тому же собственнику – АО НК «КазМунайГаз», в результате чего работники ТОО «УТТиОС» сменили работодателя на АО «Каражанбасмунай».

- В случае же с ТОО «БозашыТрансҚұрылыс» такое невозможно, так как ТОО «БозашыТрансҚұрылыс» является частной компанией, без участия АО НК «КазМунайГаз». По сути, авторами видеообращения предлагается вмешаться в деятельность частной компании. Кроме того, работники ТОО «УТТиОС» не получали каких-либо компенсаций по Программе 5/50 при расторжении трудовых договоров. Следует отметить, что вывод работников ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» и добровльный переход их в ТОО «БозашыТрансКурылыс» осуществлялся в рамках проекта трансформации АО «Самрук Казына», предусматривающий вывод в частный сектор квазигосударственных организаций. В своем последнем выступлении от 11 января 2022 года на форуме поддержки отечественных предпринимателей Samruk Business Forum Президент РК К.К.Токаев указал на необходимость реализации Программы приватизации государственных активов, - сообщили в компании.

Напомним, 30 января 2022 года работники, которые представились сотрудниками ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн», обратились к Главе государства с просьбой решить трудовой конфликт. Они заявляли, что их принудительно уволили по программе «5/50».



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Комментарии ( 1 )

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diger (Посетители) Сегодня, 16:16
Получается, что при расторжении трудового договора они получили по 30 полных окладов, на тот момент. Как то так.
 
 

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