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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:44

Просмотров: 7

В Мангистауском автоЦОНе приостановлен прием практических экзаменов

В связи с обновлением GPS-систем на автодроме спецЦОНа Актау с 31 января 2022 года прием практических экзаменов приостановлен на 14 дней. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского филиала правительства для граждан.

Фото из архива Lada.kz
В пресс-службе Мангистауского филиала сообщили также, что клиенты, которые пропустят сдачу практического экзамена из-за обновления систем, получат возможность сдать экзамен после возобновления работы автодрома.

- Приносим извинения за доставленные неудобства. О возобновлении приема экзаменов на вождение будет сообщено дополнительно, - сообщили в пресс-службе регионального филиала правительства для граждан.



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