В Мангистауском автоЦОНе приостановлен прием практических экзаменов

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В пресс-службе Мангистауского филиала сообщили также, что клиенты, которые пропустят сдачу практического экзамена из-за обновления систем, получат возможность сдать экзамен после возобновления работы автодрома.



- Приносим извинения за доставленные неудобства. О возобновлении приема экзаменов на вождение будет сообщено дополнительно, - сообщили в пресс-службе регионального филиала правительства для граждан.