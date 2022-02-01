Братья-близнецы из Караганды служат по контракту в Актау

Братья. Фото предоставлено пресс-службой Актауского гарнизона

Братья-близнецы были призваны в армию прошлой весной из Караганды. Ильяс и Диас Зулхарнаи - механики водители танковой роты. Они довольны тем, что служат в одной воинской части.



- Мы считаем, что каждый мужчина должен выполнить свой долг перед родиной. В армии зарождается чувство патриотизма, - говорит Диас.



Братьев трудно различить внешне, особенно в военной форме. Оба с детства активно занимались спортом. В 2019 году юноши стали победителями международного турнира по грэпплингу в Караганде.



За время службы военнослужащие добились хороших результатов в строевой, физической и огневой подготовке. Они быстро адаптировались к условиям армейской жизни и стали примером для сослуживцев.



- В бригаде морской пехоты физической и боевой подготовке уделяется большое внимание. Здесь служат настоящие профессионалы с высоким боевым духом. Мы изучили вооружение, научились управлять военной техникой. В армии ценятся такие качества как выносливость, выдержка и терпение, - поделился Ильяс.



Ильяс и Диас Зулхарнаи привыкли всегда быть опорой друг другу. Братья намерены продолжить службу по контракту.