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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:35

Просмотров: 311

Братья-близнецы из Караганды служат по контракту в Актау

Братья-близнецы Ильяс и Диас Зулхарнаи с детства опора и поддержка друг другу. Они вместе учились в школе, вместе служат в армии. Вместе приняли решение остаться на воинскую службу по контракту в бригаде морской пехоты. Об этом рассказали в пресс-службе Актауского гарнизона.

Братья. Фото предоставлено пресс-службой Актауского гарнизона
Братья-близнецы были призваны в армию прошлой весной из Караганды. Ильяс и Диас Зулхарнаи - механики водители танковой роты. Они довольны тем, что служат в одной воинской части.

- Мы считаем, что каждый мужчина должен выполнить свой долг перед родиной. В армии зарождается чувство патриотизма, - говорит Диас.

Братьев трудно различить внешне, особенно в военной форме. Оба с детства активно занимались спортом. В 2019 году юноши стали победителями международного турнира по грэпплингу в Караганде.

За время службы военнослужащие добились хороших результатов в строевой, физической и огневой подготовке. Они быстро адаптировались к условиям армейской жизни и стали примером для сослуживцев.

- В бригаде морской пехоты физической и боевой подготовке уделяется большое внимание. Здесь служат настоящие профессионалы с высоким боевым духом. Мы изучили вооружение, научились управлять военной техникой. В армии ценятся такие качества как выносливость, выдержка и терпение, - поделился Ильяс.

Ильяс и Диас Зулхарнаи привыкли всегда быть опорой друг другу. Братья намерены продолжить службу по контракту.



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