Не в Актау: Задержанных за январские события активистов освободили в Алматы

Фото из архива Lada.kz
Сегодня, 1 февраля, член общественной комиссии «Аманат» Уайс Ерсайынулы сообщил, что девять активистов, которых освободили вчера, 31 января, ранее были задержаны в Алматы, а не в Актау.
В департаменте полиции региона также подтвердили данную информацию.
- В связи с январскими событиями в управление полиции Актау 8 января были доставлены всего пять человек. В отношении них были составлены административные протоколы. С задержанными была проведена профилактическая беседа и в тот же день их всех отпустили домой. Других задержаний в Актау не было, - рассказали в полиции региона.
Напомним, вчера, 31 января, член общественной комиссии «Аманат» Уайс Ерсайынулы назвал имена освобождённых активистов.
В департаменте полиции региона также подтвердили данную информацию.
- В связи с январскими событиями в управление полиции Актау 8 января были доставлены всего пять человек. В отношении них были составлены административные протоколы. С задержанными была проведена профилактическая беседа и в тот же день их всех отпустили домой. Других задержаний в Актау не было, - рассказали в полиции региона.
Напомним, вчера, 31 января, член общественной комиссии «Аманат» Уайс Ерсайынулы назвал имена освобождённых активистов.