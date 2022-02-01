Казбек Ташимов: В Мангистауской области более двух тысяч тонн кормов реализовано по льготным ценам

Фото пресс-службы ведомства

Казбек Ташимов рассказал, что в регионе зарегистрировано 588 819 голов скота. На зимний период через операторов закуплено 12 000 тонн сена, 5 900 тонн кормов (отруби, ячмень, пшеница).



- Исходя из фактических данных, рыночная цена кормов в области составляет 70-75 тенге за килограмм сена (1 рулон 16 000 – 19 000 тенге), а килограмм корма составляет от 100 до 110 тенге. При этом, в целях заготовки и удешевления стоимости кормов на зимний период 2021–2022 годов из местного бюджета АО СПК «Каспий» было выделено 2,1 миллиарда тенге в виде оборотных средств. В настоящее время по области накоплено около шести тысяч тонн сена и около одной тысячи тонны кормов, - сказал Казбек Ташимов.



В целях стабилизации цен на корма, в соответствии с соглашением между акиматом Мангистауской области и крупнейшими нефтеперерабатывающими предприятиями региона, для удешевления цены на один мешок отрубей с 1900–2100 тенге до 1500 тенге от нефтеперерабатывающих компаний было выделено 166 миллионов тенге. В настоящее время по Мангистауской области реализовано более 100 тысяч мешков, то есть более двух тысяч тонн кормов (отрубей) по льготным ценам до 1500 тенге.



- Также при поддержке министерства на текущий год для частичного возмещения затрат на корма для поголовья скота, зарегистрированного в системе ИСЖ (Идентификации сельскохозяйственных животных) планируется выделение средств на не освоенную сумму 663,8 миллиона тенге из выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан в 2021 году 1,9 миллиарда тенге. Это позволит обеспечить кормами около 136 132 голов скота личных подсобных хозяйств, - отметил Казбек Ташимов.



Казбек Ташимов сообщил, что в регионе по программе субсидирования в целях повышения продуктивности и качества продукции племенного животноводства выделены 580 миллионов тенге.



- В том числе на удешевление стоимости затрат на корма маточного поголовья сельскохозяйственных животных предусмотрены - 391,6 миллиона тенге, в мясное и мясо-молочное животноводство 14,7 миллиона тенге, на овцеводство - 29,2 миллиона тенге, на производство мяса птицы - 142,8 миллиона тенге, на производство яиц в птицеводстве - 180 тысяч тенге, производство и переработку кобыльего молока 500 тысяч тенге и 500 тысяч тенге - на производство и переработку верблюжьего молока, - сказал Казбек Ташимов.



В 2021 году по направлению «Развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства» из бюджета выделено 127,8 миллиона тенге, просубсидировано 80 сельхозтоваропроизводителей.