«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 01 Февраля
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.5 KZT
  • €1 = 484.39 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:21

Просмотров: 4

Казбек Ташимов: В Мангистауской области более двух тысяч тонн кормов реализовано по льготным ценам

В Мангистауской области на зимний период, по данным районных акиматов, имеется около шести тысяч тонн запасов сена. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель управления сельского хозяйства Мангистауской области Казбек Ташимов.

Фото пресс-службы ведомства
Казбек Ташимов рассказал, что в регионе зарегистрировано 588 819 голов скота. На зимний период через операторов закуплено 12 000 тонн сена, 5 900 тонн кормов (отруби, ячмень, пшеница).

- Исходя из фактических данных, рыночная цена кормов в области составляет 70-75 тенге за килограмм сена (1 рулон 16 000 – 19 000 тенге), а килограмм корма составляет от 100 до 110 тенге. При этом, в целях заготовки и удешевления стоимости кормов на зимний период 2021–2022 годов из местного бюджета АО СПК «Каспий» было выделено 2,1 миллиарда тенге в виде оборотных средств. В настоящее время по области накоплено около шести тысяч тонн сена и около одной тысячи тонны кормов, - сказал Казбек Ташимов.

В целях стабилизации цен на корма, в соответствии с соглашением между акиматом Мангистауской области и крупнейшими нефтеперерабатывающими предприятиями региона, для удешевления цены на один мешок отрубей с 1900–2100 тенге до 1500 тенге от нефтеперерабатывающих компаний было выделено 166 миллионов тенге. В настоящее время по Мангистауской области реализовано более 100 тысяч мешков, то есть более двух тысяч тонн кормов (отрубей) по льготным ценам до 1500 тенге.

- Также при поддержке министерства на текущий год для частичного возмещения затрат на корма для поголовья скота, зарегистрированного в системе ИСЖ (Идентификации сельскохозяйственных животных) планируется выделение средств на не освоенную сумму 663,8 миллиона тенге из выделенных из резерва Правительства Республики Казахстан в 2021 году 1,9 миллиарда тенге. Это позволит обеспечить кормами около 136 132 голов скота личных подсобных хозяйств, - отметил Казбек Ташимов.

Казбек Ташимов сообщил, что в регионе по программе субсидирования в целях повышения продуктивности и качества продукции племенного животноводства выделены 580 миллионов тенге.

- В том числе на удешевление стоимости затрат на корма маточного поголовья сельскохозяйственных животных предусмотрены - 391,6 миллиона тенге, в мясное и мясо-молочное животноводство 14,7 миллиона тенге, на овцеводство - 29,2 миллиона тенге, на производство мяса птицы - 142,8 миллиона тенге, на производство яиц в птицеводстве - 180 тысяч тенге, производство и переработку кобыльего молока 500 тысяч тенге и 500 тысяч тенге - на производство и переработку верблюжьего молока, - сказал Казбек Ташимов.

В 2021 году по направлению «Развитие племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства» из бюджета выделено 127,8 миллиона тенге, просубсидировано 80 сельхозтоваропроизводителей.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика