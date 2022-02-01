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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:27

Просмотров: 322

Из Мангистау начали курсировать поезда с женскими вагонами в Нур-Султан и Семей

По маршруту № 37/38 «Мангистау - Нур-Султан - Нурлы жол - Семей» с 1 февраля начали курсировать поезда с женским вагонами. Об этом сообщила пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Иллюстративное фото из открытых источников
По данным, национальный перевозчик, учитывая спрос со стороны населения, с 1 февраля 2022 года решил увеличить количество поездов с женскими вагонами. Проект действует в пилотном режиме ещё в шести пассажирских поездах:

1) № 45/46 «Павлодар-Шымкент»;
2) № 85/86 «Нур-Султан-1-Шымкент»;
3) № 37/38 «Мангистау - Нур-Султан - Нурлы жол - Семей»;
4) № 47/48 «Нур-Султан-Нурлы жол - Атырау»;
5) № 379/380 «Алматы-2-Уральск»;
6) № 73/74 «Алматы-2-Жезказган».

При оформлении железнодорожных билетов на интернет-сайтах и в билетных кассах на женские вагоны пассажирам следует быть внимательнее и обращать внимание на условные обозначения.

В женские вагоны также допускается оформление детей мужского пола в возрасте до семи лет при наличии сопровождающего лица.
При возникновении вопросов в пути следования пассажиры могут обратиться к проводнику своего вагона или начальнику поезда.

Напомним, что для повышения клиентоориентированности и уровня сервиса в октябре прошлого года АО «Пассажирские перевозки» запустило новую услугу - проезд в женских вагонах в пассажирских поездах №77/78 «Алматы – Мангистау» и №351/352 «Алматы-1 - Оскемен». С момента запуска проекта, с 10 октября по 31 декабря 2021 года, этой услугой воспользовались 13243 женщины-пассажиры.



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Комментарии ( 1 )

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  • Август
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  • Pinochet
 чегеваро (Посетители) Сегодня, 15:42
исламизация набирает обороты!
 
 

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