Из Мангистау начали курсировать поезда с женскими вагонами в Нур-Султан и Семей

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По данным, национальный перевозчик, учитывая спрос со стороны населения, с 1 февраля 2022 года решил увеличить количество поездов с женскими вагонами. Проект действует в пилотном режиме ещё в шести пассажирских поездах:



1) № 45/46 «Павлодар-Шымкент»;

2) № 85/86 «Нур-Султан-1-Шымкент»;

3) № 37/38 «Мангистау - Нур-Султан - Нурлы жол - Семей»;

4) № 47/48 «Нур-Султан-Нурлы жол - Атырау»;

5) № 379/380 «Алматы-2-Уральск»;

6) № 73/74 «Алматы-2-Жезказган».



При оформлении железнодорожных билетов на интернет-сайтах и в билетных кассах на женские вагоны пассажирам следует быть внимательнее и обращать внимание на условные обозначения.



В женские вагоны также допускается оформление детей мужского пола в возрасте до семи лет при наличии сопровождающего лица.

При возникновении вопросов в пути следования пассажиры могут обратиться к проводнику своего вагона или начальнику поезда.



Напомним, что для повышения клиентоориентированности и уровня сервиса в октябре прошлого года АО «Пассажирские перевозки» запустило новую услугу - проезд в женских вагонах в пассажирских поездах №77/78 «Алматы – Мангистау» и №351/352 «Алматы-1 - Оскемен». С момента запуска проекта, с 10 октября по 31 декабря 2021 года, этой услугой воспользовались 13243 женщины-пассажиры.