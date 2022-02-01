Между Актау и Баку планируют возобновить регулярные авиарейсы

Airbus A319 AZAL
В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, азербайджанская авиакомпания ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» планирует возобновить выполнение регулярных рейсов между Актау и Баку.
Рейсы будут выполняться с частотой три рейса в неделю: понедельник, среда и суббота на воздушном судне типа A319.
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.
- Данный маршрут будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества, туризма и делового партнёрства между странами, - сообщают в комитете.
Рейсы будут выполняться с частотой три рейса в неделю: понедельник, среда и суббота на воздушном судне типа A319.
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно – эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.
- Данный маршрут будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества, туризма и делового партнёрства между странами, - сообщают в комитете.
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