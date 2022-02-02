За дорожные «выкрутасы» водитель поплатится штрафом в Актау

Кадр видео
На видео водитель Lada Granta проехал «змейкой» на перекрёстке между 7, 8, 9 и 10 микрорайонами. Сначала он пытался повернуть резко налево, но ему преградили путь проезжающие машины. Он вывернул направо, объехал впереди стоящие автомобили и потом уже повернул налево.
В департаменте полиции сообщили, что установили личность данного автовладельца.
Сотрудники составили на нарушителя административный протокол по части 2 статьи 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Нарушение совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания) и части 1 статьи 606 КоАП РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки).
Ему грозит штраф в размере 20 месячных расчётных показателей, то есть 61 260 тенге.
Напомним, видео было размещено вчера, 1 февраля, в рубрике «Народные новости».
В департаменте полиции сообщили, что установили личность данного автовладельца.
Сотрудники составили на нарушителя административный протокол по части 2 статьи 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Нарушение совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания) и части 1 статьи 606 КоАП РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки).
Ему грозит штраф в размере 20 месячных расчётных показателей, то есть 61 260 тенге.
Напомним, видео было размещено вчера, 1 февраля, в рубрике «Народные новости».