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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:24

Просмотров: 286

За дорожные «выкрутасы» водитель поплатится штрафом в Актау

Необычную езду снял видеорегистратор. Полиция установила личность нарушителя.

Кадр видео
На видео водитель Lada Granta проехал «змейкой» на перекрёстке между 7, 8, 9 и 10 микрорайонами. Сначала он пытался повернуть резко налево, но ему преградили путь проезжающие машины. Он вывернул направо, объехал впереди стоящие автомобили и потом уже повернул налево.

В департаменте полиции сообщили, что установили личность данного автовладельца.

Сотрудники составили на нарушителя административный протокол по части 2 статьи 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Нарушение совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания) и части 1 статьи 606 КоАП РК (Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки).

Ему грозит штраф в размере 20 месячных расчётных показателей, то есть 61 260 тенге.

Напомним, видео было размещено вчера, 1 февраля, в рубрике «Народные новости».




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Комментарии ( 1 )

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  • rastolkuy
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  • malovdmitriy
 Ирон (Посетители) Сегодня, 13:51
Таких оленей сразу лешать прав лет на 5.сегодня тоже один пытался влезть в колонну чуть дтп не совершил шимиться как будто я обязан ему чем-то.нашему жил полу жестокости не хватает.таких жизни учить.
 
 

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