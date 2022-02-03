Beeline объяснили отсутствие интернета у абонентов Актау

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Без интернета оказались жители Актау, Актобе, Атырау, Кызылорды, Петропавловска, Тенгиза и Уральска.



- Сегодня, 3 февраля, в 13:15 произошел обрыв оптического кабеля. В итоге без интернета остался ряд городов. Услуга «Интернет Дома» также оказалась недоступной для Актобе и Хромтау. Наши специалисты работают над починкой и устранением аварии, – говорится в сообщении Beeline.kz