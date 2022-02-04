Стадо сайгаков сняли на видео в Мангистау

На видео снято, как сотни сайгаков бегут вдоль железнодорожного полотна в Мангистауской области.По данным издания Caspian news, в Мангистауской области вдвое увеличилось поголовье сайги на плато Устюрт.- Проводится ежегодный учет сайгаков. По итогам переписи, проведенной в 2021 году, популяция их достигла 12 тысячи особей, что в два раза выше, чем в предыдущие годы, - сказал Габбас Досатов, руководитель территориальной областной инспекции лесного хозяйства и животного мира.