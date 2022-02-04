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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 15:54

Просмотров: 977

В Актау в этом году планируют высадить 3500 саженцев

Начаты работы по посадке саженцев. Поливом, уходом за саженцами будет заниматься ГКП «Акбота». Об этом сообщает пресс-служба акима Актау.

Иллюстративное фото из открытых источников
По данным городской администрации, в этом году в Актау планируется высадить 3500 саженцев. В настоящее время высажено около 300 из них. Это хвойные, деревья айлант и ясень.

- В целях эффективного использования средств, выделенных на озеленение, в соответствии с поручением акима области Нурлана Ногаева, специалистами в январе был разработан план работы и подобраны растения, наиболее подходящие для климата города, - сообщает пресс-служба городского акимата.

Саженцы хвойных, айланта и ясеней выращиваются и адаптируются в экспериментальном Ботаническом саду Актау.

- В Мангистау в течение года сохраняется температура воздуха выше +10 градусов. Прогноз погоды на февраль днем составляет +5 +12 градусов. Это время подходит для высадки хвойных растений, а также для тех типов деревьев, которые любят холод. Они выращены в Ботаническом саду, и большая вероятность приживания, так как высаживаются с почвой, - говорит директор Мангистауского экспериментального Ботанического сада Акжунус Иманбаева.




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Комментарии ( 9 )

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 tolk (Посетители) Вчера, 21:23
Кто проверит ценообразование саженцев у ботаники!? Дешевле из зарубежа привезти ,не говоря об Алматинских и Шымкентских питомниках , даже несмотря на драконовские транспортные услуги!!!!

У нас привыкли воду в уши лить : "Адоптация" ,"Адоптированные" и прочее! А где все эти АДОПТИРОВАННЫЕ растения!? Если не поливать то и они сдохнут! Но обойдётся это бюджету в несколько раз дороже!
Лада , запросите прайс ботаники и у многих возникнет немало вопросов.
 
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 camel (Посетители) Вчера, 21:07
Вдоль дороги между 35 и 34а микрорайонами, со стороны ботанического сада, ломами долбят лунки - диаметром 40 см, глубиной 60 см. В такой лунке, в нашем пустынном скальном грунте, даже если туда подсыпать плодородной почвы - не вырастят ни какие деревья, ни хвойные, ни ясень.

я не люблю, когда мне лезут в душу...
 
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 diger (Посетители) Вчера, 18:52
Когда сажать начнут за этот распил, а то по принципу, лишь бы воткнуть палку в землю, остальное не их проблемы.
 
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 Suvorov30 (Посетители) Вчера, 18:47
Перестаньте тратить деньги! Пока не будет воды в достатке для людей, про полив саженцев можно пока забыть.
 
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 sergey-aktau (Посетители) Вчера, 18:19
История озеленения Актау: https://smart-aktau.kz/news/green/
 
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 K_e_k_s (Посетители) Вчера, 16:47
Высадить не означает вырастить
 
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 Горожанин (Посетители) Вчера, 16:02
А засушить сколько планируют? Поделились бы планами ...
 
 

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