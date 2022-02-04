В Актау в этом году планируют высадить 3500 саженцев





По данным городской администрации, в этом году в Актау планируется высадить 3500 саженцев. В настоящее время высажено около 300 из них. Это хвойные, деревья айлант и ясень.- В целях эффективного использования средств, выделенных на озеленение, в соответствии с поручением акима области Нурлана Ногаева, специалистами в январе был разработан план работы и подобраны растения, наиболее подходящие для климата города, - сообщает пресс-служба городского акимата.Саженцы хвойных, айланта и ясеней выращиваются и адаптируются в экспериментальном Ботаническом саду Актау.- В Мангистау в течение года сохраняется температура воздуха выше +10 градусов. Прогноз погоды на февраль днем составляет +5 +12 градусов. Это время подходит для высадки хвойных растений, а также для тех типов деревьев, которые любят холод. Они выращены в Ботаническом саду, и большая вероятность приживания, так как высаживаются с почвой, - говорит директор Мангистауского экспериментального Ботанического сада Акжунус Иманбаева.