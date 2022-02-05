Актау стал лидером по росту цен на жильё

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Список городов возглавил Актау. Здесь вторичное жильё подорожало на 41 процент. Стоимость за год поднялась с 7-8 до 11 миллионов тенге.



Вторую строчку в списке занимает Актобе (+35 процентов). Замыкает тройку лидеров Кызылорда (+34 процента).



На четвёртом месте Алматы (+33,7 процента). Однокомнатные квартиры подорожали с 17 до 23 миллионов тенге. Двухкомнатные - с 24 до 32 миллионов тенге. Трёхкомнатные - с 31 до 41 миллионов тенге.



В середине рейтинга находится Нур-Султан. За год цены выросли на четверть. Средняя однокомнатная квартира стоила 13,5 миллионов тенге, теперь же почти 17 миллионов тенге.



Минимальный прирост цен на жильё в Петропавловске и Кокшетау - в пределах 15-16 процентов.