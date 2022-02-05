«Пьяный фонарь»: Столб накренился над дорогой в Актау

Автор видео, который наткнулся по дороге на столб, шутит, что «фонарь всю ночь употреблял спиртные напитки».В полиции заверили, что вызов в результате ДТП по данному адресу не поступало.В ГКП «АУЭС» сообщили, что данный столб уличного освещения принадлежит ТОО «Айком».Объект, как стало известно, ещё не передан на баланс.