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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:08

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О работе Скорой помощи рассказали в Жанаозене

Об усиленной работе службы Скорой помощи передаёт пресс-служба Жанаозенской городской службы здравоохранения.

Фото предоставила пресс-служба Жанаозенской городской службы здравоохранения
На Жанаозенской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи работают 132 сотрудника. Из них один врач, один старший фельдшер, 70 фельдшеров и 48 водителей. Всего здесь обслуживают 11 бригад. Работа по сменам круглосуточно.

О работе Скорой помощи рассказали в Жанаозене


Звонки поступают не на телефон, а на рабочий планшет. После получения вызова на данном устройстве отображается промежуточная и иная информация о прибытии на адрес.

Отделение Скорой помощи в Жанаозене оснащено современным оборудованием.

О работе Скорой помощи рассказали в Жанаозене


- Сегодня служба Скорой помощи работает в усиленном режиме. В день в центр поступает около 90 звонков. Одна бригада за день обслуживает более восьми вызовов. Каждый специалист ответственно относится к своим обязанностям, потому что спасение человеческих жизней в руках этих людей, - сказала заведующая отделением Жанаозенской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи Сара Орынбаева.


О работе Скорой помощи рассказали в Жанаозене


Специалисты должны добраться до вызова первой категории за 10 минут, второй категории - за 15 минут, третьей категории - за 30 минут. Вызов четвёртой категории должен быть обслужен в течение одного часа.



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