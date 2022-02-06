О работе Скорой помощи рассказали в Жанаозене

- Сегодня служба Скорой помощи работает в усиленном режиме. В день в центр поступает около 90 звонков. Одна бригада за день обслуживает более восьми вызовов. Каждый специалист ответственно относится к своим обязанностям, потому что спасение человеческих жизней в руках этих людей, - сказала заведующая отделением Жанаозенской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи Сара Орынбаева.

На Жанаозенской городской станции скорой и неотложной медицинской помощи работают 132 сотрудника. Из них один врач, один старший фельдшер, 70 фельдшеров и 48 водителей. Всего здесь обслуживают 11 бригад. Работа по сменам круглосуточно.Звонки поступают не на телефон, а на рабочий планшет. После получения вызова на данном устройстве отображается промежуточная и иная информация о прибытии на адрес.Отделение Скорой помощи в Жанаозене оснащено современным оборудованием.Специалисты должны добраться до вызова первой категории за 10 минут, второй категории - за 15 минут, третьей категории - за 30 минут. Вызов четвёртой категории должен быть обслужен в течение одного часа.