Мангистау перешёл в «зелёную» зону: коронавирус обнаружен у 22 человек

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За сутки в стране выявлено 4 826 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 22 - в Мангистауской области (выздоровели 185 человек).



Всего с начала пандемии в Мангистау зарегистрировано 27 544 заболевших.



Первый компонент вакцины против COVID-19 в регионе получили 202 796 человек, второй компонент - 183 955 человек.



Согласно матрице оценки эпидемиологический ситуации в Казахстане, в «красной» зоне находятся: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.



В «жёлтой» зоне: Жамбылская область.



В «зелёной» зоне: Шымкент, Кызылординская, Туркестанская области и Мангистауская области.