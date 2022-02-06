Строительство высотки в 14 микрорайоне Актау продолжается

Фото жителей дома №4
На сегодняшний день, 6 января, на участке перед домами №4 и №5 вырыли огромный котлован под фундамент.
Погрузка камней в самосвалы, как говорят люди, проводится в опасной близости к дороге.
Напомним, вопрос возведения высотки в 14 микрорайоне Актау направили рассмотреть чиновникам в конце октября прошлого года.
По словам жителей, с сентября на участке строительства нет паспорта объекта.
Погрузка камней в самосвалы, как говорят люди, проводится в опасной близости к дороге.
- Хлипкий металлический забор не способен выдержать натиск камней, которые могут вывалиться на проезжую часть и тем самым повредить как автомобили, так и проходящих мимо людей. Про пыль, стоящую в округе открытого котлована, и говорить не приходится. Несмотря на нарушения, связанные с нецелевым использованием земельного участка, так и по соображениям безопасности, стройка до сих не прекращается с октября прошлого года, - негодуют жители домов №4 и №5.
Напомним, вопрос возведения высотки в 14 микрорайоне Актау направили рассмотреть чиновникам в конце октября прошлого года.
Данный участок под строительство высотки предоставлен на праве временного возмездного краткосрочного землепользования сроком до 20 января 2024 года.
По словам жителей, с сентября на участке строительства нет паспорта объекта.
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