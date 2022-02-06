Строительство высотки в 14 микрорайоне Актау продолжается

- Хлипкий металлический забор не способен выдержать натиск камней, которые могут вывалиться на проезжую часть и тем самым повредить как автомобили, так и проходящих мимо людей. Про пыль, стоящую в округе открытого котлована, и говорить не приходится. Несмотря на нарушения, связанные с нецелевым использованием земельного участка, так и по соображениям безопасности, стройка до сих не прекращается с октября прошлого года, - негодуют жители домов №4 и №5.

Данный участок под строительство высотки предоставлен на праве временного возмездного краткосрочного землепользования сроком до 20 января 2024 года.