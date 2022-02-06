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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:35

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С осуждёнными побеседовали в СИЗО Актау

Члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили местное СИЗО.

Фото предоставили в СИЗО
Представители ОНК Роллан Абкадыров и Александр Муха прибыли в учреждение ГМ-172/10 (СИЗО). Они провели приём осуждённых по личным вопросам.

Как отметил начальник учреждения, во время январских событий задержанных не было, и фактов пыток не имеется. Созданы все необходимые условия для содержания специального контингента.

Жалоб и заявлений от осуждённых представителям ОНК не поступило. При необходимости им вовремя предоставляется медицинская помощь. Обстановка в СИЗО стабильная.

С осуждёнными побеседовали в СИЗО Актау


- Мы провели приём осуждённых индивидуально без присутствия сотрудников учреждения. С каждым побеседовали. Они рассказали о коммунально-бытовых условиях, о режиме содержания. С их стороны жалоб никаких нет, - говорит Роллан Абкадыров.


ОНК осуществляет общественный контроль в целях оказания содействия лицам, содержащимся в СИЗО в осуществлении их прав и законных интересов в части условий содержания и медико-санитарного обеспечения.



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