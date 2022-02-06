С осуждёнными побеседовали в СИЗО Актау

- Мы провели приём осуждённых индивидуально без присутствия сотрудников учреждения. С каждым побеседовали. Они рассказали о коммунально-бытовых условиях, о режиме содержания. С их стороны жалоб никаких нет, - говорит Роллан Абкадыров.

Представители ОНК Роллан Абкадыров и Александр Муха прибыли в учреждение ГМ-172/10 (СИЗО). Они провели приём осуждённых по личным вопросам.Как отметил начальник учреждения, во время январских событий задержанных не было, и фактов пыток не имеется. Созданы все необходимые условия для содержания специального контингента.Жалоб и заявлений от осуждённых представителям ОНК не поступило. При необходимости им вовремя предоставляется медицинская помощь. Обстановка в СИЗО стабильная.ОНК осуществляет общественный контроль в целях оказания содействия лицам, содержащимся в СИЗО в осуществлении их прав и законных интересов в части условий содержания и медико-санитарного обеспечения.