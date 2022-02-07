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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 10:12

Просмотров: 489

В 2021 году в Мангистау сгорели 25 автомобилей

Пострадавших и погибших в результате возгораний нет. В управлении по чрезвычайным ситуациям рассказали, как защитить автомобиль от пожара.

Фото предоставлено Нурсултаном Абдираш
В большинстве случаев автомобили возгораются по вине их владельцев. За весь 2021 год в Мангистау сгорели 25 машин. Одной из самых распространенных причин возгорания является замыкание электропроводки. А всё из-за того, что водители, желая сэкономить, зачастую устанавливают некачественные запчасти.

- В 97 процентов случаев пожар возникает из-за замыкания электропроводки. Остальные три процента – это курение в автомобиле и перегрев машины летом. Возгорания автомобиля можно избежать, если соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Например, вовремя проходить техосмотр и внимательно следить за системой электрооборудования, - рассказал начальник управления по чрезвычайным ситуациям Актау Жандос Кенжебаев.

Чтобы уберечь автомобиль от пожара, автовладельцам и водителям рекомендуется:

1. Вовремя проходить техосмотр.
2. Устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах.
3. В салоне автомобиля всегда должен быть огнетушитель.
4. Нужно следить за исправностью всего электрооборудования.
5. Следить за герметичностью, а также исправностью топливной аппаратуры двигателя.
6. Не держать посторонние, легко воспламеняемые предметы в моторном отсеке.
7. Перевозить горюче-смазочные материалы только в герметичных емкостях, которые не должны подтекать.

По словам Жандоса Кенжебаева, пожар в автомобиле опаснее, чем в доме: огонь распространяется молниеносно. Достаточно десяти минут, чтобы машина сгорела дотла.

- Многие пожары автомобилей можно было бы предотвратить. Если вы чувствуете запах горелого в автомобиле, нужно срочно остановиться, заглушить двигатель, выключить зажигание и осмотреть авто со всех сторон. Особое внимание следует уделить подкапотному пространству и месту за передней панелью в салоне. Здесь скапливается множество жгутов проводки, которые могут стать очагом возгорания. Если пожар в автомобиле все-таки произошел, сообщите об этом по телефону «101». Очень важно в таких случаях иметь с собой огнетушитель, - отметил начальник управления по чрезвычайным ситуациям Актау.



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Комментарии ( 1 )

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Жанар (Посетители) Сегодня, 11:53
Достаточно десяти минут, чтобы машина сгорела дотла.

Нормально!, убавляется, на дорогах уже сплошные пробки от наглых водятлов, которые только мечется в поисках "клиентов", а авто нормально не обслуживают...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 

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