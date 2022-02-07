На дорогах гололёд! Водителей Мангистау просят воздержаться от дальних поездок

Полицейские Мангистау предупреждают о гололёде на трассах.- Дороги не закрыты. В целях безопасности и предотвращения дорожно-транспортных происшествий сотрудники полиции перешли на усиленный режим работы. Мы призываем воздержаться от дальних поездок и быть осторожными на дорогах, - отметили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.