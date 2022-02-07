Аналитики: средняя зарплата работников сферы образования в Мангистау составляет 217 тысяч тенге

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Среднемесячная номинальная зарплата работников сферы образования в Мангистау составила 217 тысяч тенге. Тогда как у работников этого сектора в столице средняя зарплата составляет 344,5 тысяч тенге, Алматы - 265,4 тысяч тенге, а Алматинской области - 247 тысяч тенге. Это данные за четвёртый квартал 2021 года. Цифры приводят аналитики портала Ranking.kz.
Отмечается, что наибольшую заработную плату в секторе получают работники высшего образования, наименьшую - работники дошкольного образования.
Также в публикации сообщается, что в рейтинге лучших стран для образования US News & World Report Казахстан занял 71-е место из 78.
Лидерами рейтинга, по мнению экспертов, стали США, Великобритания и Германия. Самая слабая позиция — у Гватемалы.
Среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, Казахстан обогнал только Узбекистан. Лучшие позиции, чем у РК, оказались у России, Украины, Беларуси и Азербайджана.
Отмечается, что наибольшую заработную плату в секторе получают работники высшего образования, наименьшую - работники дошкольного образования.
Также в публикации сообщается, что в рейтинге лучших стран для образования US News & World Report Казахстан занял 71-е место из 78.
Лидерами рейтинга, по мнению экспертов, стали США, Великобритания и Германия. Самая слабая позиция — у Гватемалы.
Среди стран СНГ, участвующих в рейтинге, Казахстан обогнал только Узбекистан. Лучшие позиции, чем у РК, оказались у России, Украины, Беларуси и Азербайджана.