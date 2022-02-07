Безработные Жанаозена передали свои требования акиму города

Кадр с видеоролика

Один из участников протестов в Жанаозене вёл прямой эфир в YouТube. На кадрах видеоролика видно, как граждане пытались зайти в городской акимат. Они, в частности, требовали открыть в городе новые предприятия, чтобы решить проблему с безработицей.



Позже несколько человек впустили в акимат, где с ними встретился аким Жанаозена Максат Ибагаров. Он заявил, что власти готовы к диалогу с протестующими.



В ответ собравшиеся потребовали решить проблему в кратчайшие сроки.



