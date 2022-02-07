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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Вчера, 21:16

Просмотров: 1372

Безработные Жанаозена передали свои требования акиму города

В Сети появилось видео, на котором жители Жанаозена сегодня, 7 февраля, собрались у здания городского акимата. Они требовали встречи к акимом города.

Кадр с видеоролика
Один из участников протестов в Жанаозене вёл прямой эфир в YouТube. На кадрах видеоролика видно, как граждане пытались зайти в городской акимат. Они, в частности, требовали открыть в городе новые предприятия, чтобы решить проблему с безработицей.

Позже несколько человек впустили в акимат, где с ними встретился аким Жанаозена Максат Ибагаров. Он заявил, что власти готовы к диалогу с протестующими.

В ответ собравшиеся потребовали решить проблему в кратчайшие сроки.




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Комментарии ( 1 )

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-2
  • GIBSON.SG
  • Нурекен
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • avon135
 kz1990 (Посетители) Вчера, 22:11
И какую же им работу? Нефтянку, депутатами? Или бастыками с зарплатой от 500 тысяч, пусть идут на любую работу, реальная зарплата в стране 70-90 тысяч но не 250-300.
 
 

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