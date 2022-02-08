Это подарок! Жителей Актау возмутила недостроенная площадка на пустыре в 28 микрорайоне

По кадрам видео видно, что площадку для отдыха установили на пустыре в 28 микрорайоне. Рабочие заасфальтировали тропинку, которая ведет к необлагороженному участку, к канализационному люку.По словам горожан, на данной территории эта площадка неуместна, так как отдыхать на ней никто не будет.В городском акимате сообщили, что данную площадку построил в подарок городу местный предприниматель.