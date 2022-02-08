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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:59

Просмотров: 1040

Это подарок! Жителей Актау возмутила недостроенная площадка на пустыре в 28 микрорайоне

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена площадка для отдыха с тропинкой к канализационному люку на пустыре в 28 микрорайоне. По словам горожан, на данной территории эта площадка неуместна. В городском акимате прокомментировали возмущения горожан.

Кадр видео
По кадрам видео видно, что площадку для отдыха установили на пустыре в 28 микрорайоне. Рабочие заасфальтировали тропинку, которая ведет к необлагороженному участку, к канализационному люку.



По словам горожан, на данной территории эта площадка неуместна, так как отдыхать на ней никто не будет.

В городском акимате сообщили, что данную площадку построил в подарок городу местный предприниматель.



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Комментарии ( 5 )

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Бродяга (Посетители) Сегодня, 19:14
ak12,
Вот именно, что какой НИКАКОЙ!
 
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ak12 (Посетители) Сегодня, 18:50
Не пойму чего людям надо?Я часто там прохожу мимо.И видел это место до этой постройки.На этом месте была просто ГРЯЗЬ.Теперь какой никакой мини скверик.Сами подойдите туда и внимательно посмотрите -там вокруг высажены саженцы(на видео невидно).Если за ними ухаживать через несколько лет будет нормальное место.Жители соседних и нетолько домов или просто прохожие могут там посидеть отдохнуть.Итд.и итп.Или людям надо чтобы там построили какой нибудь МНОГОЭТАЖНЫЙ ДОМ или БИЗНЕСЦЕНТР? Точечная застройка ненравится ,сквер тоже недовольный.
 
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Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 18:29
Это площадка для отдыха персонала, после работ в этом колодце
 
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glu-info (Посетители) Сегодня, 17:58
Цитата: elek
У них по проекту там должен был быть фонтан
Давление для фонтана не смогли в колодце создать.
 
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  • K_e_k_s
 elek (Посетители) Сегодня, 17:20
Рабочие заасфальтировали тропинку, которая ведет к необлагороженному участку, к канализационному люку.

У них по проекту там должен был быть фонтан rofl - но получилось то, что получилось.
 
 

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