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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:37

Просмотров: 267

Сколько гектаров земли в Мангистау возвратили государству

Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель управления земельных отношений Мангистауской области Есемурат Дузмагамбетов.

Фото из открытых источников
В рамках проекта космомониторинга в 2021 году в регионе в государственную собственность возвращено 303 тысячи гектаров земли.

Сколько гектаров земли в Мангистау возвратили государству


- В целом, в 2020-2021 годах акиматами районов в государственную собственность было возвращено 2 миллиона 247 тысяч гектаров земли сельхозназначения. Выданы уведомления об использовании земель по назначению 445 гражданам. Кроме того, управлением для нужд обороны проводится работа по изъятию для государственных нужд 18 земельных участков площадью 2000 гектаров на землях Кызылкум Мунайлинского района. Из этих земель 1742 гектара были возвращены в государственную собственность. Оставшийся один земельный участок находится на рассмотрении в суде, - рассказал Есемурат Дузмагамбетов.



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