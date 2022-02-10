В новый казахстанский фильм «Хотя бы в кино» вошли кадры, снятые в урочище Бозжыра

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Фильм «Хотя бы в кино» режиссёра Тимура Дулатова снимали в Актау и Алматы. Некоторые сцены фильма были отсняты в уникальном урочище Бозжыра в Мангистауской области.
Главные роли в ленте, как сообщает brod.kz, сыграли Кайрат Адилгерей («Аким»), Даурен Сергазин («Брат или брак»), Айбар Тангыт («Папа поневоле») и Гульназ Жоланова («Бизнес по-казахски»).
Также в фильме появятся Толепберген Байсакалов, Ашим Ахметов, Кылышбек Касымбек, Асхат Тугельбаев и Канат Кунгужинов.
Фильм расскажет историю чиновника, выигравшего тендер на капитальный ремонт областной больницы. Кайрат обещает сделать из неё клинику мирового уровня, но на деле строит дом себе. Позже им заинтересовывается финансовая полиция. Адвокат предлагает чиновнику притвориться больным, дабы выиграть время. По иронии, его госпитализируют как раз в ту больницу, которую он «отремонтировал». У Кайрата также есть план «Б» – чуть что, он может сбежать из страны, ведь у него есть флешка с доступом в швейцарские счета. И дабы никто не украл её, чиновник просит одного интерна вшить ему её прямо в тело. Операция проходит успешно. Только устройство каким-то образом оказывается в другом пациенте.
Фильм выйдет в прокат 24 марта.
Главные роли в ленте, как сообщает brod.kz, сыграли Кайрат Адилгерей («Аким»), Даурен Сергазин («Брат или брак»), Айбар Тангыт («Папа поневоле») и Гульназ Жоланова («Бизнес по-казахски»).
Также в фильме появятся Толепберген Байсакалов, Ашим Ахметов, Кылышбек Касымбек, Асхат Тугельбаев и Канат Кунгужинов.
Фильм расскажет историю чиновника, выигравшего тендер на капитальный ремонт областной больницы. Кайрат обещает сделать из неё клинику мирового уровня, но на деле строит дом себе. Позже им заинтересовывается финансовая полиция. Адвокат предлагает чиновнику притвориться больным, дабы выиграть время. По иронии, его госпитализируют как раз в ту больницу, которую он «отремонтировал». У Кайрата также есть план «Б» – чуть что, он может сбежать из страны, ведь у него есть флешка с доступом в швейцарские счета. И дабы никто не украл её, чиновник просит одного интерна вшить ему её прямо в тело. Операция проходит успешно. Только устройство каким-то образом оказывается в другом пациенте.
Фильм выйдет в прокат 24 марта.
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