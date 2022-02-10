«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 10 Февраля
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.31 KZT
  • €1 = 487.02 KZT
  • 1 RUB = 5.7 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:39

Просмотров: 8

В Актау открылся филиал Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени М. Оспанова

Система обучения в новом учебном заведении осуществляется на платной и бюджетной основах. Об этом сообщили в акимате региона.

Фото пресс-службы ведомства
Специально для филиала университета имени М. Оспанова выделен один корпус в медицинском колледже «Мейрбеке» в Актау. Преподаватели медицинского университета приедут в Мангистау из Актобе и будут обучать студентов. Система обучения в новом учебном заведении осуществляется на платной и бюджетной основах.

В торжественном мероприятии приняла участие заместитель акима Мангистауской области Гульмира Калмуратова. Она отметила важность открытия в Мангистау объектов образования в сфере медицины.

- На сегодняшний день в Западно-Казахстанском государственном медицинском университете имени Марата Оспанова продолжают обучение 766 студентов, в основном, это - мангистаусцы. Теперь гражданам, обучающимся в медицинских университетах страны на бакалавриате, интернатуре, резидентуре и магистратуре, предоставляется возможность обучаться в Мангистау. Новое учебное заведение станет большим образовательным очагом для врачей, - сказала Гульмира Калмуратова.

В акимате отметили, что Мангистауская область входит в число регионов с высоким дефицитом врачей. По итогам IV квартала 2021 года, по минимальным подсчётам, в государственных медицинских организациях наблюдалась нехватка 228 специалистов. Это общая врачебная практика, анестезиолог взрослый и детский, реаниматолог, терапевт, акушер, гинеколог взрослый и детский, педиатр, онколог, оториноларинголог, офтальмолог, психиатр, неонатолог, рентгенология, томограф, узист и другие.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика