В Актау открылся филиал Западно-Казахстанского государственного медицинского университета имени М. Оспанова

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Специально для филиала университета имени М. Оспанова выделен один корпус в медицинском колледже «Мейрбеке» в Актау. Преподаватели медицинского университета приедут в Мангистау из Актобе и будут обучать студентов. Система обучения в новом учебном заведении осуществляется на платной и бюджетной основах.



В торжественном мероприятии приняла участие заместитель акима Мангистауской области Гульмира Калмуратова. Она отметила важность открытия в Мангистау объектов образования в сфере медицины.



- На сегодняшний день в Западно-Казахстанском государственном медицинском университете имени Марата Оспанова продолжают обучение 766 студентов, в основном, это - мангистаусцы. Теперь гражданам, обучающимся в медицинских университетах страны на бакалавриате, интернатуре, резидентуре и магистратуре, предоставляется возможность обучаться в Мангистау. Новое учебное заведение станет большим образовательным очагом для врачей, - сказала Гульмира Калмуратова.



В акимате отметили, что Мангистауская область входит в число регионов с высоким дефицитом врачей. По итогам IV квартала 2021 года, по минимальным подсчётам, в государственных медицинских организациях наблюдалась нехватка 228 специалистов. Это общая врачебная практика, анестезиолог взрослый и детский, реаниматолог, терапевт, акушер, гинеколог взрослый и детский, педиатр, онколог, оториноларинголог, офтальмолог, психиатр, неонатолог, рентгенология, томограф, узист и другие.