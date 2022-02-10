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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:38

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Сенатор: Разработки Тенгиза и Кашагана приведут к дефициту воды в Мангистау

Депутат сената Гумар Дюсембаев озвучил проблемы дефицита питьевой воды в Атырауской и Мангистауской областях, передаёт Forbes.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото oko-planet.su
Сенатор Гумар Дюсембаев отметил, что активное расширение разработки Тенгизского и Кашаганского месторождений, а также развитие Атырауского нефтехимического парка и строительство газоперерабатывающего завода в ближайшей перспективе повлекут за собой увеличение дефицита воды.

- Особенно это может коснуться жителей Исатайского, Жылойского районов и города Кульсары Атырауской области, где уже сейчас в летний период люди получают воду по часам. Помочь в решении этой проблемы могло бы уникальное месторождение пресных вод Кокжиде. Одно из самых крупных в западном регионе, оно находится в Мугалжарском районе, на границе Актюбинской и Атырауской областей, - сказал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что обеспокоен тем, что в пределах и вблизи этого месторождения недропользователи бурят скважины и проводят иные изыскательские работы, которые могут привести к загрязнению подземных вод.

А потери в случае загрязнения источника чистой воды, по мнению депутата, будут несоизмеримы с доходами, поступающими от недропользователей.

- Просим рассмотреть вопрос целесообразности определения единого оператора для проведения постоянного мониторинга за состоянием подземных вод данного гидрогеологического объекта. Изучить действующие контракты на разработку нефти в местности Кокжиде на предмет допущения ухудшения экологической обстановки и загрязнения подземных вод, - уточнил депутат.

Гумар Дюсембаев отметил, что в случае необходимости надо запретить проведение дальнейших изыскательских работ нефтяным компаниям и не продлевать контракты.

Также депутат потребовал принять меры по реализации проекта, связанного с проведением водовода от месторождения пресных подземных вод Кокжиде (расположено на территории Актюбинской области) в районы Атырауской области.



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