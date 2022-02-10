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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:34

Просмотров: 399

В Мангистау для больных коронавирусной инфекцией работают 105 мобильных бригад

В организациях первичной медико-санитарной помощи задействовано 105 мобильных бригад для больных коронавирусной инфекцией. Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Аскар Сагимбаев.

Фото пресс-службы ведомства
По его словам, в целом по области в службе Скорой помощи работают 53 бригады, в резерве -16 бригад.

- За один день поступило 530 вызовов, из них КВИ – один, пневмония – восемь, ОРВИ - 38. На уровне учреждений первичной медико-санитарной помощи выявлено 398 случаев заболевания КВИ. В организациях первичной медико-санитарной помощи задействовано 105 мобильных бригад для больных коронавирусной инфекцией, в резерве находятся 48 мобильных бригад. На 478 участках ПМСП задействованы 466 врачей общей практики и 1557 среднего медицинского персонала, в резерве 44 врача из узкопрофильных специалистов и 157 среднего медицинского персонала. В области установлен 41 фильтр для взрослых, 27 для беременных, 26 для детей, - сказал Аскар Сагимбаев.

В области проводится ревакцинация в 21 поликлинике. В настоящее время прошли вакцинацию 25 316 человек, в том числе 5214 медицинских работников, 597 государственных служащих, 4114 сотрудников силовых структур, 1325 производственных работников, 815 работников вахтовым методом, 3917 педагогов, 206 работников центров обслуживания населения, 221 работник торговых предприятий, 29 работников СМИ, 196 беременных женщин, 491 – старше 60 лет, 53 участковых сотрудника полиции, 585 студентов и более семи тысяч других.



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Комментарии ( 2 )

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-1
  • ММА
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Гроза (Посетители) Сегодня, 18:14
ММА,

Ну, ну. lol
 
-1
  • Гроза
 Не поддерживаю Поддерживаю
ММА (Посетители) Сегодня, 18:11
Дело каждого во что верить.
Колоться ли ноль или два раза или пять
или восемь как В.В.Жириновский ...
Ходить ли в больницу где уж точно шансы подцепить неизвестную заразу выше. Ни к чему не призываю - кроме здравомыслия.

Рыбу ловишь ... нет я рыбу ловлю ... а я думал ты рыбу ловишь.
 
 

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