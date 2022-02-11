Работу акимов в Мангистау подверг критике министр сельского хозяйства РК

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Министр пробыл в регионе с 9 по 10 февраля. Он посетил отдаленные фермерские хозяйства Мангистауской области. Глава ведомства встретился с фермерами, проконтролировал цены на корма, осмотрел склады операторов, а также принял участие в совещании по вопросам сельского хозяйства области.



Ербол Карашукеев акцентировал внимание на том, что в прошлом году помощь получили 733 крестьянских хозяйства и 6776 личных подсобных хозяйств на 281 089 голов скота.



- В целях обеспечения социальной и экономической стабильности 31 января 2022 года из резерва Правительства РК выделены 663,9 миллиона тенге для охвата помощью дополнительно зарегистрированных 71 343 сельскохозяйственных животных. Учитывая необходимость продолжить работу по регистрации сельхозживотных, с 1 февраля по 31 мая текущего года открыт функционал «Зеленый коридор-3». Для полного охвата и бесперебойной работы дополнительно откомандированы 17 сотрудников в населенные пункты, не имеющие ветеринарных врачей, - подчеркнул глава ведомства.



В целях поддержки фермеров Мангистауской области из резервов Продкорпорации поставлено 220 тонн отрубей, которые реализуется по удешевленным ценам.



Также на сегодняшний день из зерносеющих регионов подготовлено к отправке порядка 1000 тонн.



Отдельно глава ведомства остановился на вопросах общей численности животных в области и животных, павших во время засухи. Так, по его сообщению, на 31 января 2022 года численность мелкого рогатого скота составляет - 363,4 тыс. голов, лошадей – 113,5 тыс., верблюдов - 82,2 тыс., крупного рогатого скота - 24,5 тыс. голов.



- Необходимо отметить, что в последние годы наблюдается рост количества лошадей, только с августа прошлого года их поголовье увеличилось на 24 627 единиц. При этом среди них отмечается наличие пород, не приспособленных к местным условиям, завезенных ранее из Западно-Казахстанской, Акмолинской и других областей. И это несмотря на то, что, по мнению специалистов, пастбищная особенность региона не способствует полноценному разведению как крупно-рогатого скота, так и лошадей. Стоит также отметить, что 40% всего поголовья сосредоточено в организованных хозяйствах. В этой связи призываю фермеров к ответственному подходу в работе по обеспечению кормами в предстоящий период. Местным исполнительным органам и аграриям необходимо рассмотреть дополнительные возможности для обеспечения кормами животных в летний период, в том числе шире использовать потенциал отгонного животноводства в другие регионы страны, – сообщил министр сельского хозяйства по время визита в Мангистау.