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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:08

Просмотров: 911

Работу акимов в Мангистау подверг критике министр сельского хозяйства РК

Министр сельского хозяйства Казахстана считает работу акимов Мангистау пассивной. Об этом он заявил во время рабочей поездки в регион, сообщает официальный сайт министерства сельского хозяйства РК.

Фото из архива Lada.kz
Министр пробыл в регионе с 9 по 10 февраля. Он посетил отдаленные фермерские хозяйства Мангистауской области. Глава ведомства встретился с фермерами, проконтролировал цены на корма, осмотрел склады операторов, а также принял участие в совещании по вопросам сельского хозяйства области.

Ербол Карашукеев акцентировал внимание на том, что в прошлом году помощь получили 733 крестьянских хозяйства и 6776 личных подсобных хозяйств на 281 089 голов скота.

- В целях обеспечения социальной и экономической стабильности 31 января 2022 года из резерва Правительства РК выделены 663,9 миллиона тенге для охвата помощью дополнительно зарегистрированных 71 343 сельскохозяйственных животных. Учитывая необходимость продолжить работу по регистрации сельхозживотных, с 1 февраля по 31 мая текущего года открыт функционал «Зеленый коридор-3». Для полного охвата и бесперебойной работы дополнительно откомандированы 17 сотрудников в населенные пункты, не имеющие ветеринарных врачей, - подчеркнул глава ведомства.

В целях поддержки фермеров Мангистауской области из резервов Продкорпорации поставлено 220 тонн отрубей, которые реализуется по удешевленным ценам.

Также на сегодняшний день из зерносеющих регионов подготовлено к отправке порядка 1000 тонн.

Отдельно глава ведомства остановился на вопросах общей численности животных в области и животных, павших во время засухи. Так, по его сообщению, на 31 января 2022 года численность мелкого рогатого скота составляет - 363,4 тыс. голов, лошадей – 113,5 тыс., верблюдов - 82,2 тыс., крупного рогатого скота - 24,5 тыс. голов.

- Необходимо отметить, что в последние годы наблюдается рост количества лошадей, только с августа прошлого года их поголовье увеличилось на 24 627 единиц. При этом среди них отмечается наличие пород, не приспособленных к местным условиям, завезенных ранее из Западно-Казахстанской, Акмолинской и других областей. И это несмотря на то, что, по мнению специалистов, пастбищная особенность региона не способствует полноценному разведению как крупно-рогатого скота, так и лошадей. Стоит также отметить, что 40% всего поголовья сосредоточено в организованных хозяйствах. В этой связи призываю фермеров к ответственному подходу в работе по обеспечению кормами в предстоящий период. Местным исполнительным органам и аграриям необходимо рассмотреть дополнительные возможности для обеспечения кормами животных в летний период, в том числе шире использовать потенциал отгонного животноводства в другие регионы страны, – сообщил министр сельского хозяйства по время визита в Мангистау.



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Комментарии ( 3 )

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  • tolk
  • diger
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 11:26
Министр пробыл в регионе с 9 по 10 февраля. Он посетил отдаленные фермерские хозяйства Мангистауской области. lol Так же министр посетил отель Риксос,откуда и подверг критике работу акимов после нехилого фуршетного стола... lol
 
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  • ЁмоЁ
 Кинст (Посетители) Сегодня, 11:22
При этом среди них отмечается наличие пород, не приспособленных к местным условиям, завезенных ранее из Западно-Казахстанской, Акмолинской и других областей. И это несмотря на то, что, по мнению специалистов, пастбищная особенность региона не способствует полноценному разведению как крупно-рогатого скота, так и лошадей

Вот он, ключевой момент! Здесь на все 100 согласен с министром. Фермеры, прежде чем жаловаться о массовом падеже скота, недостатке кормов, должны были сами додуматься о том, что они сами (точнее их недальновидность в выборе породы с учётом климата, наличия пастбищ, как природных, так и искусственных) являются первоисточником своих же проблем.

А то взяли, особенно в последнее время, моду - чуть что, сразу ответственность на государство перекладывать.
 
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Гроза (Посетители) Сегодня, 10:19
Работу акимов в Мангистау подверг критике министр сельского хозяйства РК


Фото прям в яблочко! lol
 
 

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